جفاف الحلق.. سبب شائع للألم وطرق فعالة للتخفيف منه

خبرني - يزداد الشعور بجفاف الحلق وتهيجه مع انخفاض رطوبة الهواء خلال فصل الخريف، خاصة عند تشغيل أجهزة التدفئة داخل المنازل.

إذ قد يؤدي الهواء الجاف إلى جفاف الأغشية المبطنة للأنف والحلق، ما يسبب الانزعاج ويؤثر في قدرة المخاط على التقاط الجراثيم.

كيف يؤثر الهواء الجاف في الجسم؟

توضح "كليفلاند كلينك" أن جفاف الهواء قد يؤدي إلى:

جفاف المخاط في الأنف، ما يقلل كفاءته في احتجاز الجراثيم ومسببات الأمراض.

تهيج الحلق والشعور بالألم والجفاف.

حكة العينين وظهور إفرازات جافة حولهما عند الاستيقاظ.

ويشير الدكتور خوسيه ليماج، اختصاصي طب الأسرة في "كليفلاند كلينك"، إلى أن جفاف المخاط قد يضعف قدرته على التقاط مسببات الأمراض التي يستنشقها الإنسان.

طرق تخفيف جفاف الحلق

توصي الإرشادات الصحية باتباع عدد من الخطوات للمساعدة على تخفيف الجفاف والتهيج:

استخدام جهاز ترطيب الهواء: يساعد على رفع مستوى الرطوبة داخل المنزل، وتوصي "مايو كلينك" بالحفاظ على الرطوبة النسبية بين 30 و50٪.

تنظيف جهاز الترطيب بانتظام: للحد من نمو العفن والبكتيريا وانتشارهما في الهواء.

شرب الماء بكميات كافية: للمساعدة في الحفاظ على ترطيب الجسم وتخفيف جفاف الحلق.

الغرغرة بالماء الدافئ والملح: قد تساعد في تهدئة تهيج الحلق، ويمكن تحضير المحلول بإذابة ربع ملعقة صغيرة من الملح في نصف كوب من الماء، ثم بصقه بعد الغرغرة، وفقا لـ"مايو كلينك".

كما يُنصح بالاهتمام بترطيب الهواء وشرب الماء قبل النوم، إذ قد يزداد الشعور بجفاف الحلق خلال الليل مع انخفاض إفراز اللعاب.