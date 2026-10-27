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التحالف يعترض 7 صواريخ ومسيرات حوثية استهدفت السعودية

  • 27 أكتوبر 2026
  • 09:17
التحالف يعترض 7 صواريخ ومسيرات حوثية استهدفت السعودية

خبرني - اعترض التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن 7 صواريخ ومسيرات حوثية استهدفت جنوب وشرق السعودية، في ظل تصعيد متبادل بالقصف الجوي والصاروخي الذي يطال البنى التحتية والمناطق المدنية.
أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن عن اعتراض وتدمير سبعة مقذوفات أطلقها الحوثيون باتجاه الأراضي السعودية، حيث استهدفت المنطقتين الشرقية والجنوبية في المملكة.
وأوضح المتحدث باسم التحالف، عبر منشور على منصة "إكس"، أن الدفاعات الجوية تمكنت من اعتراض وتدمير أربع طائرات مسيرة أطلقها الحوثيون باتجاه المنطقة الجنوبية.

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