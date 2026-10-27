ابن عم نتنياهو يتخلى عنه.. (لن أصوت لليكود)

خبرني - قال ناتان نتنياهو عضو حزب "الليكود" وابن عم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه لن يصوت هذه المرة لليكود "الذي تخلى عن قيمه الأصلية وساق قادته البلاد إلى شقاق وطني عميق".

وفي رسالة عبر منصة "أكس"، اتهم الحكومة بأربع خطايا تشير إلى أنها لم تعد تستحق ثقة الجمهور، هي انقلاب الإصلاح القضائي، و7 أكتوبر الذي حطم تصور إسرائيل عن الأمن، والإخفاق في دعم مواطنيها، ورفض تحمل المسؤولية.

وقال إن الهجمات المتكررة من رئيس الوزراء ووزرائه على النظام القضائي والجهات الرقابية والتعيينات المثيرة للجدل وحملة التحريض ضد منتقدي الائتلاف أفسدت ثقافة الحكم وعمقت الشقاق إلى نسب غير مسبوقة، وإن الحكومة سعت تحت ذريعة الإصلاح القانوني إلى تركيز سلطة غير محدودة في يديها وتمهيد الطريق لنظام ذي سمات ديكتاتورية.

وأشار إلى أن "مذبحة 7 أكتوبر وقعت خلال الولاية الحكومية الحالية، وإن مفهوم احتواء حماس الذي قاده رئيس الوزراء لسنوات بهدف شراء السلام عبر أموال قطر تحطم، وإن التنظيم ازداد قوة تحت رعاية هذه السياسة واستعد للهجوم، وإن 1200 مدني وعنصر أمني قتلوا واختطف 251 شخصا إلى غزة، وإن إسرائيل غارقة منذ ذلك الحين في حملة مستمرة على عدة جبهات ومكانتها الدولية تراجعت إلى مستوى متدن للغاية".

واتهم الحكومة "بانتهاك العهد بين الدولة ومواطنيها"، وقال إن "المواطنين والمتطوعين ملأوا الفراغ الحكومي بعد الكارثة، وإن جنود الاحتياط تركوا عائلاتهم ومصادر رزقهم بينما تواصل الحكومة الترويج لإعفاء الحريديم من الخدمة وتخصيص مبالغ ضخمة لاسترضاء أحزابهم لأسباب تتعلق ببقاء الائتلاف".

ودعا إلى تشكيل لجنة تحقيق وطنية في 7 أكتوبر، مؤكدا أن "مسؤولية الحكومة ليست مشروطة بالذنب الجنائي لكنها تتطلب المساءلة أمام الجمهور"، وقال إنه سيفكر في تجديد عضويته عندما تنتخب قيادة غير ملطخة بهذه النواقص.