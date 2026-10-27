مشاهد لسيول جارفة تجتاح مدينة مصرية.. والسلطات تستعد بخزانات

خبرني - تعرضت مدينة سانت كاترين بمحافظة جنوب سيناء، في مصر في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، إلى سيول قادمة من اتجاه منطقة وادي السعال وكذلك على طريق نويبع - سانت كاترين.

فيما أوضح مبروك الغمريني، رئيس مدينة سانت كاترين، أن المدينة شهدت تدفق سيلين، الأول انطلق من اتجاه منطقة وادي السعال باتجاه المدينة على مسافة 50 كيلومتراً، والثاني من منطقة عين حضرة على مسافة 85 كيلومتراً في اتجاه سانت كاترين. وأكد أن كافة السيول سارت في مساراتها الطبيعية المخصصة لها ، دون أن تتسبب في أي قطع أو غلق للطرق الرئيسية، مؤكداً عدم تسجيل أي خسائر مادية أو بشرية

كما أشار الغمريني إلى الجانب الإيجابي لسقوط هذه السيول، موضحا أنها أسهمت في ملء الخزانات الجوفية، وتوفير موارد مائية هامة يستفيد منها الأهالي في أعمال الرعي والزراعة بالمنطقة.

يذكر أن سيناء تشهد في مثل هذا الوقت من العام هطول أمطار رعدية غزيرة و تتحول في كثير من الأحيان إلى سيول جارفة نظراً لطبيعتها الجغرافية الجبلية الوعرة حيث تتسم المنطقة بوجود سلاسل جبلية شاهقة مثل جبال سانت كاترين وطابا ونويبع تتخللها أودية ضيقة وعميقة مثل وادي السعال وعين حضرة.

من جانبها قررت الحكومة المصرية الاستفادة من هذه السيول من خلال استيعاب ملايين الأمتار المكعبة من المياه داخل بحيرات صناعية وخزانات أرضية مهيأة خصيصاً لتخزينها بدلاً من إهدارها في البحر أو الصحراء.