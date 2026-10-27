"تشيزكيك فاكتوري وصدام حسين".. مزحة أوباما التي أغضبت ترمب

خبرني - رد الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الاثنين، على باراك أوباما بعدما قال الرئيس الأسبق على سبيل المزاح إن البيت الأبيض في عهد الجمهوري يبدو كأنه مطعم تابع لسلسلة "تشيزكيك فاكتوري" يديره صدام حسين.

وقال ترمب ردا على سؤال حول تصريحات أوباما في نهاية الأسبوع "قولك إنه (تشيزكيك فاكتوري) يوضح تماماً لماذا كنت رئيسا رديئاً".



وأضاف للصحافيين بينما كان متجها لحضور أحدث تجمعاته الانتخابية في إطار انتخابات منتصف الولاية "أشخاص مثل أوباما، حين يمرون أمام الباب الرئيسي، يرون حجارة البناء المكسورة... لم يرَ الأوساخ والقذارة على الجدران التي لم تنظَّف منذ سنوات".

وتعد "تشيزكيك فاكتوري" سلسلة مطاعم شهيرة تعرف بديكوراتها المبالغ فيها.

ووجّه أوباما سلسلة من الانتقادات اللاذعة إلى ترامب خلال مشاركته في حملات انتخابية لصالح الديموقراطيين في ولايتي أوهايو وميشيغن، قبيل انتخابات منتصف الولاية المقررة الأسبوع المقبل.

لكن يبدو أن أكثر ما أثار حفيظة ترامب كانت تعليقات أوباما الساخرة بشأن التجديدات التي أجراها الملياردير في البيت الأبيض، والتي شملت بناء قاعة احتفالات ضخمة وإضافة زخارف مذهبة في أرجاء المكتب البيضوي.

وقال أوباما "لقد جعل البيت الأبيض يبدو كأن صدام حسين افتتح فيه فرعا لـ+تشيزكيك فاكتوري+".