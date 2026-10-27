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إسرائيل تحتجز مصرياً تجاوز الحدود

  • 27 أكتوبر 2026
  • 08:37
إسرائيل تحتجز مصرياً تجاوز الحدود

خبرني - أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الثلاثاء، احتجاز مدني مصري بعد تجاوزه السياج الحدودي ليلاً.

وقال الجيش في بيان إنه احتجز المواطن المصري بعد عبوره السياج الحدودي من الأراضي المصرية إلى إسرائيل قرب منطقة نيتسانا.


كما أكد أنه "يتعامل مع الواقعة بجدية بالغة ويواصل إبقاء قواته على مستوى عال من الجاهزية الدفاعية في المنطقة".

إلى ذلك، أشار الجيش إلى أنه نقل المصري إلى قوات الأمن من أجل استجوابه بشكل إضافي، دون تقديم مزيد من التفاصيل.

يأتي هذا الحادث، فيما يتوجه الإسرائيليون إلى صناديق الاقتراع، في أول انتخابات منذ هجوم السابع من أكتوبر 2023 الذي قادته حركة حماس، في استحقاق يُنظر إليه على أنه استفتاء على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

إذ يخوض نتنياهو معركة محتدمة للبقاء في السلطة في مواجهة ما يُعرف بـ "معسكر التغيير"، وهو تكتّل يضمّ أحزابا تمتدّ من يمين الوسط إلى اليسار، تعهّدت الإطاحة به وبحلفائه من اليمين المتطرف.

بينما رفعت القوات الإسرائيلية استنفارها واستعداداتها تحسباً لأي طارئ، لا سيما بعد حادثة الخليل والتوترات المتصاعدة في الضفة الغربية.

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