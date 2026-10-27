الأردن.. أمطار غزيرة ورعدية وتحذيرات من السيول الثلاثاء والأربعاء

خبرني - تنخفض درجات الحرارة الثلاثاء قليلاً، ويكون الطقس معتدلًا بوجه عام، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة، ويتوقع هطول زخات متفرقة ومتقطعة من المطر.

ومع ساعات الظهيرة يزداد تأثير حالة عدم الاستقرار الجوي المؤثرة على المملكة ليصبح الطقس غائما جزئيا الى غائم، وتهطل بإذن اللّٰه تعالى زخات من المطر في أماكن متفرقة من المملكة بما فيها العقبة والبحر الميت، قد يصحبها البرق والرعد وهطول حبات البرد أحياناً، ويتوقع أن تكون الأمطار غزيرة على فترات في بعض المناطق ما يؤدي إلى تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة بما فيها العقبة والبحر الميت.

وتكون الرياح غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات مثيرة للغبار قبل هطول المطر ما يؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية لاسيما في مناطق البادية.

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يطرأ يوم غدِ الأربعاء، انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقاء الأجواء غير مستقرة، ويكون الطقس غائما جزئيا الى غائم، وتهطل بإذن اللّٰه تعالى زخات من المطر على فترات في مناطق مختلفة من المملكة، ويتوقع بمشيئة اللّٰه أن تكون الهطولات غزيرة لفترة قصيرة ويصحبها البرق والرعد في بعض المناطق، ما قد يؤدي الى تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة، وتكون الرياح غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

ويكون الطقس الخميس، لطيف الحرارة في المرتفعات الجبلية والسهول، ومعتدلا في باقي المناطق، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وتكون الرياح غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات لاسيما في مناطق البادية.

اما الجمعة، يبقى الطقس لطيف الحرارة في المرتفعات الجبلية والسهول، ومعتدلًا في باقي المناطق، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وهناك فرصة ضعيفة في ساعات الصباح الباكر لهطول زخات متفرقة من المطر في شمال المملكة، وتكون الرياح جنوبية غربية الى غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم بين 27- 16 درجة مئوية، وفي غرب عمان 25- 15 ، وفي المرتفعات الشمالية 23- 14 ، وفي مرتفعات الشراة 22 - 12، وفي مناطق البادية 30- 16 ، وفي مناطق السهول 27 - 14، وفي الأغوار الشمالية 29- 19، وفي الأغوار الجنوبية 32 - 23 ، وفي البحر الميت 31 - 22، وفي خليج العقبة 32 - 22 درجة مئوية.