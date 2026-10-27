أين حل ميسي ومبابي ويامال؟ .. الترتيب الكامل والنهائي للمرشحين للكرة الذهبية 2026

خبرني - كشف الترتيب النهائي لجائزة الكرة الذهبية لعام 2026 عن مفارقات لافتة في سباق أفضل لاعب في العالم، بعدما تفوق الإنجليزي هاري كين على الفرنسي كيليان مبابي، هداف كأس العالم، والإسباني لامين جمال، المتوج باللقب العالمي، بينما اكتفى الأرجنتيني ليونيل ميسي بالمركز الخامس، وتراجع الفرنسي عثمان ديمبلي، حامل الجائزة، إلى المركز السابع.

وأعلنت مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية النتائج، مساء الاثنين، خلال حفل النسخة السبعين من الكرة الذهبية على مسرح "لندن بالاديوم" بالعاصمة البريطانية، حيث توج كين بالجائزة للمرة الأولى في مسيرته، بعد موسم سجل خلاله 73 هدفا مع بايرن ميونخ الألماني ومنتخب إنجلترا.

وبينما حسم المهاجم الإنجليزي المنافسة لصالحه، جاء مبابي، نجم ريال مدريد الإسباني، في المركز الثاني، ليواصل انتظاره التتويج بالجائزة الفردية الأبرز في كرة القدم، رغم تألقه في كأس العالم 2026 وفوزه بالحذاء الذهبي لهداف البطولة.

أما لامين جمال، الذي دخل السباق مدعوما بتتويجه مع إسبانيا بكأس العالم ونجاحاته مع برشلونة، فحل ثالثا للعام الثاني تواليا، متقدما على زميله في النادي والمنتخب رودري، صاحب المركز الرابع والفائز بالكرة الذهبية عام 2024.

وجاء ميسي، صاحب الرقم القياسي بثماني كرات ذهبية، خامسا، ليواصل حضوره بين أبرز نجوم العالم في سن الـ39، بعدما قاد الأرجنتين إلى نهائي كأس العالم، متقدما على الجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا، مهاجم باريس سان جيرمان، الذي احتل المركز السادس.

وفي المقابل، شهدت القائمة تراجع ديمبلي ستة مراكز عن ترتيب العام الماضي، إذ حل سابعا بعدما توج بالجائزة عام 2025، رغم احتفاظ فريقه باريس سان جيرمان بلقب دوري أبطال أوروبا للموسم الثاني تواليا.

وأكمل النرويجي إيرلينغ هالاند، مهاجم مانشستر سيتي الإنجليزي، والفرنسي مايكل أوليسيه، جناح بايرن ميونخ، والإسباني فابيان رويز، لاعب وسط باريس سان جيرمان، قائمة العشرة الأوائل، باحتلالهم المراكز من الثامن إلى العاشر على التوالي.

الترتيب النهائي للاعبين في الكرة الذهبية 2026

1 - هاري كين ( بايرن ميونخ / إنجلترا )

2 - كيليان مبابي ( ريال مدريد / فرنسا )

3 - لامين يامال ( برشلونة / إسبانيا )

4 - رودري ( مانشستر سيتي / برشلونة / إسبانيا )

5 - ليونيل ميسي ( إنتر ميامي / الأرجنتين )

6 - خفيتشا كفاراتسخيليا ( باريس سان جيرمان / جورجيا )

7 - عثمان ديمبيلي ( باريس سان جيرمان / فرنسا )

8 - إرلينج هالاند ( مانشستر سيتي / النرويج )

9 - مايكل أوليسي ( بايرن ميونخ / فرنسا )

10 - فابيان رويز ( باريس سان جيرمان / إسبانيا )

11 - جود بيلينجهام ( ريال مدريد / إنجلترا )

12 - باو كوبارسي ( برشلونة / إسبانيا )

13 - أشرف حكيمي ( باريس سان جيرمان / المغرب )

14 - فيتينيا ( باريس سان جيرمان / البرتغال )

15 - ديكلان رايس ( آرسنال / إنجلترا )

16 - فيران توريس ( برشلونة / باريس سان جيرمان / إسبانيا )

17 - فينيسيوس جونيور ( ريال مدريد / إسبانيا )

18 - ماركو كوكوريلا ( تشيلسي / ريال مدريد / إسبانيا )

19 - جواو نيفيز ( باريس سان جيرمان / البرتغال )

20 - ويليان باتشو ( باريس سان جيرمان / الإكوادور )

21 - جابرييل ماجاليس ( آرسنال / البرازيل )

22 - لاوتارو مارتينيز ( إنتر / الأرجنتين )

23 - نونو مينديش ( باريس سان جيرمان / البرتغال )

24 - لويس دياز ( بايرن ميونخ / كولومبيا )

25 - ماركينيوس ( باريس سان جيرمان / البرازيل )

26 - دايوت أوباميكانو ( بايرن ميونخ / فرنسا )

27 - برونو فيرنانديز ( مانشستر يونايتد / البرتغال )

28 - خوليان كينيونيس ( القادسية / المكسيك )

29 - ساديو ماني ( النصر / السنغال )

وعكست النتائج تفوقا عدديا لباريس سان جيرمان، الذي تصدر الأندية الأكثر تمثيلا بين العشرة الأوائل بثلاثة لاعبين، مقابل اثنين لكل من برشلونة وبايرن ميونخ، في حين اقتصر حضور ريال مدريد ومانشستر سيتي وإنتر ميامي على لاعب واحد لكل منها.

كما تقاسمت فرنسا وإسبانيا صدارة الجنسيات بثلاثة لاعبين لكل منهما، في قائمة ضمت ثلاثة فائزين سابقين بالجائزة، هم ميسي ورودري وديمبلي، قبل أن ينضم إليهم كين بتتويجه الأول، ليصبح أول إنجليزي يحرز الكرة الذهبية منذ مايكل أوين عام 2001.