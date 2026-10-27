الجيش الأمريكي يتدرب على حفر القبور

أفاد موقع "ديفنس نيوز"، نقلا عن بيان صحفي صادر عن الجيش الأمريكي، بأن الجيش يتدرب على إنشاء مواقع دفن مؤقتة تحسبا لنزاعات عسكرية كبرى قادمة.

وذكر الموقع أن "الجيش يستعد لاحتمالية قاتمة تتمثل في دفن الجنود الذين يسقطون في ساحة المعركة، حيث يختبر مدى سرعة إنشاء قبور مؤقتة، مع الحفاظ في الوقت ذاته على رفات الجنود ليتسنى التعرف عليهم لاحقا وإعادتهم إلى ذويهم بعد انتهاء النزاع".

وخلال تدريبات أُجريت في ولاية كارولاينا الشمالية، تدرب مهندسون عسكريون ومسعفون ورجال دين عسكريون وغيرهم من المتخصصين على إنشاء مواقع دفن مؤقتة واسعة النطاق.

وتضمنت العملية استخدام معدات خاصة، بما في ذلك الجرافات. وقد استغرق الجيش الأمريكي، في المتوسط، ساعة و15 دقيقة لحفر خندق يتسع لعشرين جثمانا. ومن المقرر إجراء المرحلة الثالثة من هذه التدريبات في ربيع عام 2027.

ويأتي ذلك فيما تستعد إيران لموجة جديدة من الضربات الأمريكية، يُتوقع وقوعها تزامنا مع انتخابات الكونغرس الأمريكي، كما نقلت وكالة "بلومبرغ" عن مصدر مطلع على موقف طهران.

وألمح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في وقت سابق أيضا إلى توقع شن هجمات جديدة ضد طهران، وسط الضغوط الإسرائيلية الداعية إلى التصعيد.