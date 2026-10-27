بالفيديو .. لبناني يشاهد تدمير جنود الاحتلال منزله على الهواء مباشرة

"في أصعب من إنك تشوف بيتك عم ينجرف قدام عيونك؟! أشكوكم إلى الله".. بهذه العبارة الممزوجة بالقهر، علّق المواطن اللبناني عبد الله عباس وهو يراقب عبر كاميرات المراقبة لحظة إقدام قوات الاحتلال الإسرائيلي على هدم منزله وتجريف أرضه بشكل مباشر، في منطقة الحمرا ببلدة زوطر الشرقية التابعة لقضاء النبطية جنوبي لبنان.

ووثقت عدسات كاميرات المراقبة توغل قوة مشاة تابعة لجيش الاحتلال، ترافقها جرافة عسكرية ضخمة من نوع "دي 9″، داخل إحدى الفيلات والمنازل في المنطقة.