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سيطرة برشلونة على الجوائز النسائية.. بوتياس تتوج بالكرة الذهبية

  • 27 أكتوبر 2026
  • 01:50
سيطرة برشلونة على الجوائز النسائية بوتياس تتوج بالكرة الذهبية
أليكسيا بوتياس

خبرني  - فرض نادي برشلونة سيطرة تامة على جوائز الكرة الذهبية لعام 2026، في فئة السيدات، خلال حفل البالون دور الذي أقيم في مسرح لندن بالاديوم مساء اليوم الاثنين.

وفازت أليكسيا بوتياس، قائدة برشلونة السابقة بجائزة الكرة الذهبية للسيدات لعام 2026، لتعود نجمة خط الوسط الإسبانية إلى قمة كرة القدم النسائية بعد موسم حافل بالأرقام والألقاب.

وجاء تتويج بوتياس بعد موسم مميز قادت خلاله برشلونة إلى حصد الألقاب، وأسهمت في تتويجه بدوري أبطال أوروبا للسيدات، قبل أن تعلن رحيلها عن النادي الكتالوني بعد 14 موسمًا ناجحًا، لتنضم إلى لندن سيتي ليونيس.


فيكي لوبيز.. جوهرة برشلونة تفتتح الجوائز النسائية

وفي فئة المواهب الشابة، توّجت الإسبانية فيكي لوبيز بجائزة أفضل لاعبة شابة. وقدّمت النجمة الإنجليزية لوسي برونز الجائزة، التي تنافس عليها خمس لاعبات: فيرله بورمان، وفيكي لوبيز، وفيليسيا شرودر، وكلارا سيراجوردي، وليلي يوهانس، لكن الاسم الذي أُعلن في النهاية كان لوبيز، لاعبة برشلونة التي أكدت مرة أخرى أن أكاديمية النادي الكتالوني تنتج مواهب لا تتوقف.

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