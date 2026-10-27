الإعلان عن جدول كأس آسيا .. إليكم مواعيد مباريات النشامى

خبرني - أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠القدم الاثنين أن السعودية ستفتتح كأس آسيا العام المقبل بمواجهة فلسطين بالرياض في 7 يناير/كانون الثاني بعد تأكيد جدول مباريات البطولة وملاعبها.

وستقام البطولة القارية ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠التي تضم 24 منتخبا في الفترة من 7 يناير/كانون الثاني إلى 5 فبراير/شباط عام 2027 إذ من المقرر أن تقام المباراتان الافتتاحية والنهائية في ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌إستاد مدينة الملك فهد الرياضية بالرياض.

وتظل البطولة محط اهتمام كبير وسط مخاوف أمنية إقليمية.

وكان رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة قد قال في وقت سابق إن تأجيل البطولة إلى عام 2028 ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠لا يزال احتمالا واردا إذا لزم ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠الأمر.

وستشهد البطولة 51 مباراة في 8 ملاعب موزعة على 3 مدن هي الرياض (5 ملاعب) وجدة (ملعبان) والخبر (ملعب واحد).

مواعيد مباريات النشامى

الأردن ضد أوزبكستان: الجمعة 8 يناير/كانون الثاني (السابعة والنصف مساء).

الأردن ضد البحرين: الأربعاء 13 يناير/كانون الثاني (الرابعة والنصف مساء)

الأردن ضد كوريا الشمالية: الأحد 17 يناير/كانون الثاني (الرابعة والنصف عصرا).

مواعيد مباريات المنتخبات العربية

المنتخب القطري:

قطر ضد تايلند: الاثنين 11 يناير/كانون الثاني (السابعة والنصف مساء).

قطر ضد إندونيسيا: السبت 16 يناير/كانون الثاني (السابعة والنصف مساء).

قطر ضد اليابان: الأربعاء 20 يناير/كانون الثاني (الواحدة والنصف ظهرا).

المنتخب السعودي:

السعودية ضد فلسطين: الخميس 7 يناير/كانون الثاني (الثامنة مساء بتوقيت مكة المكرمة)

السعودية ضد عمان: الثلاثاء 12 يناير/كانون الثاني (الساعة السابعة والنصف)

السعودية ضد الكويت: الأحد 17 يناير/كانون الثاني (الساعة الثامنة مساء).

المنتخب الكويتي:

الكويت ضد عمان: الجمعة 8 يناير/كانون الثاني (الرابعة والنصف عصرا)

الكويت ضد فلسطين: الأحد 12 يناير/كانون الثاني (الساعة الواحدة والنصف ظهرا).

الكويت ضد السعودية: الأحد 17 يناير/كانون الثاني (الساعة الثامنة مساء).

المنتخب الفلسطيني:

فلسطين ضد السعودية: الخميس 7 يناير/كانون الثاني (الثامنة مساء بتوقيت مكة المكرمة)

فلسطين ضد الكويت: الثلاثاء 12 يناير/كانون الثاني (الساعة الواحدة والنصف ظهرا).

فلسطين ضد عمان: الأحد 17 يناير/كانون الثاني (الساعة الثامنة مساء).

المنتخب العماني:

عمان ضد الكويت: الجمعة 8 يناير/كانون الثاني (الرابعة والنصف عصرا)

عمان ضد السعودية: الثلاثاء 12 يناير/كانون الثاني (الساعة السابعة والنصف)

عمان ضد فلسطين: الأحد 17 يناير/كانون الثاني (الساعة الثامنة مساء).

المنتخب البحريني:

البحرين ضد كوريا الشمالية: الجمعة 8 يناير/كانون الثاني (الواحدة والنصف ظهرا).

البحرين ضد الأردن: الأربعاء 13 يناير/كانون الثاني (الرابعة والنصف عصرا).

البحرين ضد أوزبكستان: الأحد 17 يناير/كانون الثاني (الرابعة والنصف عصرا).

المنتخب العراقي:

العراق ضد طاجيكستان: الأحد 10 يناير/كانون الثاني (الرابعة والنصف عصرا)

العراق ضد أستراليا: الخميس 14 يناير/كانون الثاني (الواحدة والنصف ظهرا)

العراق ضد سنغافورة: الثلاثاء 19 يناير/كانون الثاني (الواحدة والنصف ظهرا)

المنتخب الإماراتي:

الإمارات ضد فيتنام: الاثنين 11 يناير/كانون الثاني (الرابعة والنصف عصرا)

الإمارات ضد اليمن: الجمعة 15 يناير/كانون الثاني (السابعة والنصف مساء).

الإمارات ضد كوريا الجنوبية: الأربعاء 20 يناير/كانون الثاني (الرابعة والنصف عصرا)

منتخب اليمن:

اليمن ضد كوريا الجنوبية: الأحد 10 يناير/كانون الثاني (الواحدة والنصف ظهرا)

اليمن ضد الإمارات: الجمعة 15 يناير/كانون الثاني (السابعة والنصف مساء).

اليمن ضد فيتنام: الأربعاء 20 يناير/كانون الثاني (الرابعة والنصف عصرا)

منتخب سوريا:

سوريا ضد قيرغيزستان: السبت 9 يناير/كانون الثاني (السابعة والنصف مساء).

سوريا ضد الصين: الخميس 14 يناير/كانون الثاني (الرابعة والنصف عصرا)

سوريا ضد إيران: الاثنين 18 يناير/كانون الثاني (الرابعة والنصف عصرا).

وتنتهي مرحلة ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌المجموعات في 20 يناير/كانون الثاني على أن تبدأ مباريات الأدوار الإقصائية في 22 من الشهر ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ذاته.

وستستضيف السعودية كأس آسيا للمرة الأولى قبل 7 سنوات من استضافتها كأس العالم عام 2034.