الكرة الذهبية.. أوناي سميون أفضل حارس في العالم

خبرني - حصد أوناي سميون، حارس أتلتيك بيلباو ومنتخب إسبانيا، جائزة أفضل حارس في العالم خلال حفل الكرة الذهبية الذي أقيم، الاثنين، في العاصمة الإنجليزية لندن.

وتنافس سميون على الجائزة مع 9 حراس بارزين، هم ياسين بونو (المغرب - الهلال) - تيبو كورتوا (بلجيكا - ريال مدريد) - خوان جارسيا (إسبانيا - برشلونة) - جريجور كوبيل (سويسرا - دورتموند) - إيمليانو مارتينيز (الأرجنتين - تشيلسي) - إدواردو ميندي (السنغال - الأهلي) - ديفيد رايا (إسبانيا - آرسنال) - ماتفي سافونوف (روسيا - باريس سان جيرمان) - أوناي سيمون - فوزينيا (كاب فيردي - كولو كولو).

ويُعد التتويج بكأس العالم 2026 العامل الأبرز وراء حصد سميون للجائزة، بعدما كان الحارس الأساسي للماتادور أثناء المونديال.

وحصل سميون على جائزة القفاز الذهبي كأفضل حارس في البطولة، بعدما استقبل هدفا واحدا خلال 8 مباريات.

ولم يكتف حارس أتلتيك بيلباو برفع الكأس، بل سجل أيضًا أطول سلسلة في تاريخ البطولة دون استقبال أي هدف، بعدما حافظ على نظافة شباكه لمدة 650 دقيقة متتالية، امتدت من آخر مباراتين له في كأس العالم 2022 إلى أول 6 مباريات ونصف في نسخة 2026.