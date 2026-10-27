هاري كين يظفر بجائزة مميزة في حفل الكرة الذهبية

خبرني - في موسم استثنائي حافل بالأهداف والإنجازات، حصد الإنجليزي هاري كين، مهاجم بايرن ميونخ، جائزة جيرد مولر لأفضل مهاجم في العالم، خلال حفل توزيع جوائز الكرة الذهبية لعام 2026، ليكلل تألقه اللافت مع العملاق البافاري ومنتخب بلاده بتكريم جديد.

وقدم قائد المنتخب الإنجليزي موسمًا مذهلًا، بعدما سجل 73 هدفًا وصنع 8 أهداف أخرى، مسهمًا في تتويج بايرن ميونخ بثلاثة ألقاب، هي الدوري الألماني وكأس ألمانيا وكأس السوبر الألماني، ليؤكد مكانته بين أبرز المهاجمين في كرة القدم العالمية.

وتستضيف العاصمة البريطانية لندن، مساء اليوم الإثنين، حفل توزيع جوائز الكرة الذهبية لعام 2026، في حدث تاريخي يُقام للمرة الأولى في العاصمة الإنجليزية، وسط ترقب عالمي للكشف عن الفائزين بأبرز الجوائز الفردية في عالم كرة القدم.

وكان المهاجم السويدي فيكتور جيوكيريس، لاعب آرسنال، قد حصد جائزة جيرد مولر خلال حفل الكرة الذهبية لعام 2025، قبل أن تنتقل الجائزة هذا العام إلى هاري كين، تقديرًا لما قدمه من مستويات تهديفية مميزة خلال الموسم.

وتُقام النسخة السبعون من حفل الكرة الذهبية، الذي تنظمه مجلة "فرانس فوتبول"، لتكريم أفضل لاعبي كرة القدم في العالم عن موسم 2025-2026، في إطار تقليد سنوي يجمع أبرز نجوم اللعبة للاحتفاء بإنجازاتهم الفردية والجماعية.

وللمرة الخامسة في تاريخ الجائزة، تُحتسب إنجازات اللاعبين وفقًا للموسم الكروي بدلًا من السنة الميلادية، على أن تشمل الفترة المعتمدة للتقييم المدة الممتدة من 3 أغسطس 2025 حتى 19 يوليو 2026، بما يتيح تقييم أداء اللاعبين بناءً على ما قدموه في مختلف المسابقات خلال الموسم.