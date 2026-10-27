الكرة الذهبية.. دي لا فوينتي أفضل مدرب في العالم

خبرني - حصد لويس دي لا فوينتي، مدرب إسبانيا، جائزة أفضل مدرب في العالم خلال حفل الكرة الذهبية الذي أقيم، اليوم الاثنين، في العاصمة الإنجليزية لندن.

وتنافس دي لا فوينتي على الجائزة مع 4 مدربين بارزين، هم لويس إنريكي (باريس سان جيرمان)، وميكيل أرتيتا (آرسنال)، وأوناي إيمري (أستون فيلا)، وفينسنت كومباني (بايرن ميونخ).

ويُعد التتويج بكأس العالم 2026 العامل الأبرز وراء حصد دي لا فوينتي للجائزة، بعدما قاد المنتخب الإسباني إلى اللقب عقب الفوز على الأرجنتين بنتيجة 1-0 في المباراة النهائية، التي أُقيمت يوم 19 يوليو.

وقدم المنتخب الإسباني مشوارًا لافتًا خلال البطولة، إذ أنهى المنافسات دون هزيمة، ولم تستقبل شباكه سوى هدف واحد، ليؤكد قدرته على الجمع بين الصلابة الدفاعية والفاعلية في حسم المباريات الكبرى.