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سورية تعلن إغلاق معبر نصيب مع الأردن

  • 27 أكتوبر 2026
  • 01:25
سورية تعلن إغلاق معبر نصيب مع الأردن

خبرني - أعلنت الحكومة السورية، ليل الاثنين - الثلاثاء، إغلاق معبر نصيب (جابر) الحدودي مع الأردن.

وقالت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية، إنه نظراً للأوضاع الراهنة والتطورات الميدانية في محافظة درعا، تقرر إغلاق منفذ نصيب الحدودي مع المملكة الأردنية الهاشمية، الثلاثاء الموافق 2026/10/27، بسبب الظروف الحالية.

وبينت الهيئة أن القرار يشمل تعليق حركة المسافرين والحركة التجارية بشكل كامل في كلا الاتجاهين، حرصاً على سلامة المسافرين والعاملين في المنفذ.

وأضافت أنها تتابع التطورات الميدانية، وتحرص على اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان سلامة الجميع.

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