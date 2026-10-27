على خطة يامال .. لاعبة برشلونة افضل شابة في العالم

خبرني - فازت الإسبانية فيكي لوبيز، لاعبة برشلونة، بجائزة أفضل لاعبة شابة تحت 21 عاما في العالم لعام 2026، للمرة الثانية على التوالي، خلال حفل توزيع جوائز الكرة الذهبية، الذي أقيم مساء الاثنين في العاصمة البريطانية لندن ، وذلك على خطى ابن بلدها زميلها في فريق الرجال يامين يامال الذي توج بالجازةة للمرة الثالثة على التوالي.
وتسلمت لوبيز الجائزة من النجمة الإنجليزية لوسي برونز، خلال الحفل الذي أقيم على مسرح لندن بالاديوم، لتحتفظ باللقب الذي توجت به عام 2025، عندما أصبحت أول لاعبة تفوز بالجائزة بعد استحداث فئتها النسائية.
وتفوقت لوبيز على 4 لاعبات ترشحن للجائزة، هن الهولندية فيرله بورمان لاعبة تشيلسي الإنجليزي، والسويدية فيليسيا شرودر لاعبة ريال مدريد الإسباني، ومواطنتها كلارا سيراخوردي لاعبة برشلونة، والأميركية ليلي يوهانيس لاعبة ليون الفرنسي.
وجاء تتويج لوبيز بعد موسم واصلت خلاله حضورها مع برشلونة والمنتخب الإسباني، لتؤكد مكانتها بين أبرز المواهب الشابة في كرة القدم النسائية.
وتمنح جائزة أفضل موهبة شابة في العالم ضمن جوائز الكرة الذهبية، التي تنظمها مجلة "فرانس فوتبول" بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، تكريما للاعبات الشابات اللواتي قدمن مستويات مميزة خلال الموسم.
وتعد لوبيز أول لاعبة تفوز بالنسختين الأولى والثانية من الجائزة، بعدما استحدثت فئة اللاعبات الشابات عام 2025، لتضاف إلى جائزة كوبا للرجال التي انطلقت عام 2018.
وشهد الحفل ذاته تتويج زميلها في برشلونة، الإسباني لامين جمال، بجائزة أفضل لاعب شاب في العالم للعام الثالث على التوالي، ليجمع برشلونة جائزتي أفضل موهبة شابة للرجال والسيدات في نسخة 2026.