على خطة يامال .. لاعبة برشلونة افضل شابة في العالم

خبرني - فازت الإسبانية فيكي لوبيز، لاعبة برشلونة، بجائزة أفضل لاعبة شابة تحت 21 عاما في العالم لعام 2026، للمرة الثانية على التوالي، خلال حفل توزيع جوائز الكرة الذهبية، الذي أقيم مساء الاثنين في العاصمة البريطانية لندن ، وذلك على خطى ابن بلدها زميلها في فريق الرجال يامين يامال الذي توج بالجازةة للمرة الثالثة على التوالي.

وتسلمت لوبيز الجائزة من النجمة الإنجليزية لوسي برونز، خلال الحفل الذي أقيم على مسرح لندن بالاديوم، لتحتفظ باللقب الذي توجت به عام 2025، عندما أصبحت أول لاعبة تفوز بالجائزة بعد استحداث فئتها النسائية.

وتفوقت لوبيز على 4 لاعبات ترشحن للجائزة، هن الهولندية فيرله بورمان لاعبة تشيلسي الإنجليزي، والسويدية فيليسيا شرودر لاعبة ريال مدريد الإسباني، ومواطنتها كلارا سيراخوردي لاعبة برشلونة، والأميركية ليلي يوهانيس لاعبة ليون الفرنسي.