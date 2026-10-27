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يامال ينال أولى جوائز حفل الكرة الذهبية

  • 27 أكتوبر 2026
  • 00:17
يامال ينال أولى جوائز حفل الكرة الذهبية

خبرني  - تُوّج الإسباني لامين يامال، نجم برشلونة، بجائزة أفضل لاعب شاب تحت 21 عامًا "كوبا" لعام 2026، وهي أولى جوائز حفل الكرة الذهبية الذي أقيم مساء اليوم الإثنين في العاصمة البريطانية لندن، بعد موسم شهد تألقه مع ناديه ومنتخب بلاده.

وجاء تتويج يامال صاحب الـ19 عامًا، بالجائزة للعام الثالث على التوالي، بعد منافسة مع مجموعة من أبرز المواهب الصاعدة في كرة القدم الأوروبية، ليحصد جائزة جديدة تعكس تطوره اللافت ومكانته ضمن أبرز اللاعبين الشباب في العالم.

ولعب نجم برشلونة دورًا مهمًا في تتويج منتخب إسبانيا بكأس العالم 2026، بعدما ساهم في مشوار المنتخب نحو اللقب، الذي حسمه بالفوز على الأرجنتين بهدف دون رد في المباراة النهائية.

كما ساهم يامال في تتويج برشلونة بلقبي الدوري الإسباني وكأس السوبر الإسباني خلال موسم 2025-2026، بعدما قدم مستويات مميزة، ليجمع النجم الشاب بين النجاحات مع ناديه والتألق الدولي بقميص منتخب إسبانيا.

ويمنح هذا التتويج يامال دفعة قوية في مسيرته، بعدما جمع بين التقدير الفردي والإنجاز الدولي، ليؤكد قدرته على المنافسة في أعلى المستويات رغم صغر سنه، ويواصل ترسيخ مكانته كأحد أبرز المواهب في جيله.

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