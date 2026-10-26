بعد أفضل إنجاز مغربي في التاريخ.. حكيمي يتراجع 7 مراكز في الكرة الذهبية 2026

خبرني - لم يتمكن المغربي أشرف حكيمي، نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، من تكرار إنجازه في جائزة الكرة الذهبية، بعدما حل في المركز الثالث عشر في ترتيب نسخة 2026، متراجعا 7 مراكز مقارنة بالنسخة الماضية التي شهدت احتلاله المركز السادس.

وأُعلن ترتيب حكيمي ضمن قائمة أفضل اللاعبين في العالم، التي تكشف عنها مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية تمهيدا لحفل الكرة الذهبية في نسخته السبعين، المقرر إقامته الاثنين 26 تشرين الأول في لندن.

وجاء النجم المغربي خلف الإسباني باو كوبارسي، مدافع برشلونة، الذي احتل المركز الثاني عشر، ومتقدما على زميله في باريس سان جيرمان، البرتغالي فيتينيا، صاحب المركز الرابع عشر.

ورغم تراجعه في الترتيب، حافظ حكيمي، البالغ 27 عاما، على حضوره بين أفضل 15 لاعبا في العالم، بعدما قدم موسما ناجحا آخر مع الفريق الباريسي، لكنه لم يتمكن من البقاء ضمن العشرة الأوائل، كما حدث في النسخة الماضية.

وكان حكيمي قد حقق في عام 2025 أفضل ترتيب للاعب مغربي في تاريخ الجائزة، بعدما احتل المركز السادس، في إنجاز أثار نقاشا بشأن أحقيته بمركز متقدم بالنظر إلى مستوياته مع باريس سان جيرمان.

وبذلك، يسجل الظهير المغربي تراجعا واضحا في تصنيف الجائزة خلال عام واحد، بعدما انتقل من المركز السادس في 2025 إلى المركز الثالث عشر في 2026.

وعلى الصعيد الأفريقي، جاء حكيمي في صدارة اللاعبين الممثلين لمنتخبات القارة في ترتيب الرجال، متقدما على السنغالي ساديو ماني، الذي حل في المركز التاسع والعشرين مناصفة مع الإنجليزي ويليام ساليبا، مدافع أرسنال، وفقا للترتيب الوارد في القائمة.