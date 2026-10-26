*
الثلاثاء: 27 أكتوبر 2026
خبرني - ننقل لك أخبار الأردن والعالم بموثوقية وتميّز

زحام لندن يؤجل حفل جائزة الكرة الذهبية

  • 26 أكتوبر 2026
  • 23:28
زحام لندن يؤجل حفل جائزة الكرة الذهبية

خبرني - تأجل حفل الكرة الذهبية المقدمة من مجلة "فرانس فوتبول" لأفضل لاعب في العالم هذا العام عن موعده المحدد يوم الاثنين بسبب الزحام المروري في العاصمة البريطانية لندن.

وأكد المركز الإعلامي لمنظمي حفل الكرة الذهبية تأجيل الحفل لمدة نصف ساعة بسبب الزحام المروري في العاصمة لندن.

وكان حفل الكرة الذهبية لجائزة أفضل لاعب في العالم يقام في السنوات الماضية على مسرح "شاتليه" في العاصمة باريس، بينما سيقام حفل العام الجاري 2026 على مسرح "لندن بالاديوم" في العاصمة البريطانية، والذي يتسع لأكثر من 2000 مقعد.

ويقام حفل 2026 في لندن بشكل استثنائي بمناسبة مرور 70 عاماً على إطلاق هذه الجائزة المرموقة.

مواضيع قد تعجبك

الأخبار المتعلقة

على خطة يامال .. لاعبة برشلونة افضل شابة في العالم
على خطة يامال .. لاعبة برشلونة افضل شابة في العالم
  • 2026-10-27 00:25
يامال ينال أولى جوائز حفل الكرة الذهبية
يامال ينال أولى جوائز حفل الكرة الذهبية
  • 2026-10-27 00:17
بعد أفضل إنجاز مغربي في التاريخ.. حكيمي يتراجع 7 مراكز في الكرة الذهبية 2026
بعد أفضل إنجاز مغربي في التاريخ.. حكيمي يتراجع 7 مراكز في الكرة الذهبية 2026
  • 2026-10-26 23:58
الحسين إربد يواجه الشرطة العراقي غدا في دوري أبطال آسيا 2
الحسين إربد يواجه الشرطة العراقي غدا في دوري أبطال آسيا 2
  • 2026-10-26 23:18
الكرة الذهبية 2026.. ترتيب مفاجئ لأشرف حكيمي
الكرة الذهبية 2026.. ترتيب مفاجئ لأشرف حكيمي
  • 2026-10-26 23:06
كيف يُحسم التعادل بين مرشحي الكرة الذهبية؟
كيف يُحسم التعادل بين مرشحي الكرة الذهبية؟
  • 2026-10-26 22:58