زحام لندن يؤجل حفل جائزة الكرة الذهبية

خبرني - تأجل حفل الكرة الذهبية المقدمة من مجلة "فرانس فوتبول" لأفضل لاعب في العالم هذا العام عن موعده المحدد يوم الاثنين بسبب الزحام المروري في العاصمة البريطانية لندن.

وأكد المركز الإعلامي لمنظمي حفل الكرة الذهبية تأجيل الحفل لمدة نصف ساعة بسبب الزحام المروري في العاصمة لندن.

وكان حفل الكرة الذهبية لجائزة أفضل لاعب في العالم يقام في السنوات الماضية على مسرح "شاتليه" في العاصمة باريس، بينما سيقام حفل العام الجاري 2026 على مسرح "لندن بالاديوم" في العاصمة البريطانية، والذي يتسع لأكثر من 2000 مقعد.

ويقام حفل 2026 في لندن بشكل استثنائي بمناسبة مرور 70 عاماً على إطلاق هذه الجائزة المرموقة.