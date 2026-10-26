الحسين إربد يواجه الشرطة العراقي غدا في دوري أبطال آسيا 2

خبرني - يلتقي فريق الحسين إربد لكرة القدم، عند الساعة التاسعة والربع من مساء يوم غد الثلاثاء، مضيفه الشرطة العراقي على ملعب الزوراء في العاصمة بغداد، ضمن منافسات الجولة الثالثة من المجموعة الرابعة لدوري أبطال آسيا 2، في مواجهة يسعى خلالها الفريق إلى تعزيز موقعه في المجموعة والاقتراب من التأهل إلى دور الـ16.

ويتصدر الشرطة العراقي ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط، يليه الحسين إربد بـ4 نقاط، ثم إيست بنغال الهندي بنقطة واحدة، فيما يحتل السيب العماني المركز الرابع دون نقاط، علماً أن أول فريقين في المجموعة يتأهلان إلى دور الـ16.

ويسعى "الحسين" إلى تحقيق فوزه الثاني في البطولة، بعد تعادله مع إيست بنغال الهندي بنتيجة 2-2 في الجولة الأولى، وفوزه على السيب العماني بثلاثية نظيفة في الجولة الثانية، سجلها عارف الحاج، ليحصد الفريق أول ثلاث نقاط له في المنافسات القارية.

وأنهى الفريق تحضيراته الفنية والبدنية للمباراة، وسط تطلعات لمواصلة نتائجه الإيجابية، مستفيداً من فوزه الأخير، في إطار سعيه لبلوغ دور الـ16 للموسم الثالث توالياً.

وأكد لاعب الفريق عارف الحاج، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم الاثنين في بغداد، جاهزية الفريق لتقديم أداء يعكس صورة مشرّفة للكرة الأردنية، معرباً عن تطلع اللاعبين إلى العودة بنتيجة إيجابية، ومثمناً حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة في العراق.

من جانبه، شدد المدير الفني للحسين، الإسباني كورو توريس، على أهمية المواجهة وضرورة خوضها بأعلى درجات التركيز، مشيراً إلى تصاعد النسق الفني للفريق والعمل المتواصل لتعزيز الفاعلية الهجومية والتعامل مع ضغط المباريات والأجواء الجماهيرية، سعياً لحصد النقاط الثلاث.

وتكتسب المباراة أهمية في حسابات المجموعة، إذ إن فوز الحسين سيرفع رصيده إلى 7 نقاط، ويمنحه فرصة التقدم إلى الصدارة، فيما يسعى الفريق إلى تحقيق نتيجة إيجابية تعزز حظوظه في المنافسة على إحدى بطاقتي التأهل، قبل انطلاق مرحلة الإياب.

ويأمل الحسين في استثمار الحالة المعنوية التي اكتسبها من فوزه الأخير، وتقديم أداء متوازن يجمع بين الانضباط الدفاعي والفاعلية الهجومية، بما يساعده على العودة بنتيجة إيجابية من بغداد، قبل استئناف منافسات الدوري الأردني للمحترفين.