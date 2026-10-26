مايكروسوفت تعرض حزم إنهاء خدمة طوعية على 60 ألف موظف

خبرني - أعلنت شركة مايكروسوفت، الاثنين، أنها عرضت على نحو 60 ألف موظف، أي قرابة ربع قوتها العاملة، إنهاء خدمتهم طوعا، في إطار مساعي عملاق التكنولوجيا لخفض التكاليف بالتزامن مع ضخ استثمارات كبيرة في الذكاء الاصطناعي.

وقال متحدث باسم مايكروسوفت إن العرض يشمل موظفين في فرق محددة بالولايات المتحدة وكندا والهند وبريطانيا، ممن يشغلون مناصب من مستوى نائب رئيس فما دون، فيما تُستثنى منه فئات معينة، بينها بعض العاملين في مراكز البيانات والمبيعات والتسويق.

وقالت نائبة الرئيس التنفيذية والمسؤولة عن الموارد البشرية في الشركة إيمي كولمان، في مذكرة وجهتها إلى الموظفين، إن "عرض إنهاء الخدمة الطوعي يعكس جانبا مهما من تطوير نهجنا في التعامل مع التغيير، من خلال إتاحة مزيد من المرونة، ومنح الموظفين، حيثما أمكن، خيارات أوسع لرسم ملامح المرحلة المقبلة من مسيرتهم المهنية".

وهذه المرة الثانية التي تعرض فيها مايكروسوفت على موظفيها إنهاء خدمتهم طوعا هذا العام.

وفي نيسان ، أفادت تقارير بأن الشركة أتاحت لنحو 7% من موظفيها في الولايات المتحدة خيار التقاعد المبكر.

واختار نحو 30% من الموظفين المؤهلين الاستفادة من خطة التقاعد الطوعي.

وبلغ عدد موظفي مايكروسوفت حول العالم 223 ألفا في نهاية حزيران، انخفاضا من 228 ألفا في نهاية عام 2025، وفق وثائق قدمتها الشركة إلى الهيئات التنظيمية.

ومن المتوقع أن تعلن الشركة نتائجها المالية الفصلية في وقت لاحق من هذا الأسبوع.