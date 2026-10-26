إسرائيل تنتخب: 7.3 مليون ناخب ومواصلات مجانية وأمطار محتملة.. متى تظهر النتائج؟

خبرني - يتوجه 7,331,981 ناخبا مؤهلا الثلاثاء، إلى 12,018 مركز اقتراع، لاختيار ممثليهم من بين 36 قائمة تتنافس في انتخابات الكنيست السادسة والعشرين.

ومن المقرر أن تفتح معظم مراكز الاقتراع أبوابها عند الساعة السابعة صباحًا، وتغلق عند العاشرة مساءً، فيما ستغلق المراكز في البلدات الصغيرة والمستشفيات والسجون ودور رعاية المسنين عند الساعة الثامنة مساءً.

ومع إغلاق آخر مركز اقتراع، تبدأ اللجنة المركزية للانتخابات عملية لوجستية واسعة لجمع الأصوات وفرزها وإعلان النتائج، في إطار الاستعدادات النهائية التي تسبق انطلاق هذه العملية.

سيتمكن الجنود من التصويت في مراكز الاقتراع داخل قواعدهم العسكرية أو في مراكزهم المعتادة، فيما يحق لعناصر الشرطة التصويت في أي مركز اقتراع بالبلاد، شريطة إبراز بطاقة هوية شرطية.

كما ستُخصص 250 محطة اقتراع في المستشفيات التي تضم 50 سريرًا على الأقل، إلى جانب مراكز في دور رعاية المسنين التي يزيد عدد نزلائها على 50، مع توفير مراكز مهيأة لذوي الإعاقة ومحدودي الحركة.

استعدادًا للانتخابات، سيتم تطبيق نظام سفر مجاني على بعض خدمات النقل العام. يشمل هذا النظام رحلات سكك حديد إسرائيل وخطوط الحافلات بين المدن التي تتجاوز مساراتها 15 كيلومترًا.

سيكون السفر المجاني ممكناً ابتداءً من الليلة (الاثنين) الساعة 8:00 مساءً وحتى نهاية عمليات النقل العام في يوم الانتخابات.

بحسب التوقعات الجوية ليوم الانتخابات، من المتوقع انخفاض درجات الحرارة لتصبح ضمن المعدل الطبيعي لهذا الموسم. كما يُتوقع هطول أمطار متفرقة، خاصة في جنوب وشرق البلاد.

ومن المتوقع أن تزداد حدة الأمطار في هذه المناطق ابتداءً من فترة ما بعد الظهر، مصحوبة بعواصف رعدية ورياح عاتية وتساقط البرد.

هناك خطر حدوث فيضانات كبيرة في أنهار جنوب النقب، ووادي عربة، ومنطقة البحر الميت.

متى سيبدأ إعلان نتائج الانتخابات؟ سيبدأ فرز الأصوات عند إغلاق مراكز الاقتراع في تمام الساعة العاشرة مساءً. في كل مركز اقتراع، سيقوم أعضاء لجنة المركز بفرز الأصوات وإعداد بروتوكول منظم.

سيتم نقل البروتوكولات والمواد إلى لجان الانتخابات الإقليمية، وبعد إجراء الفحوصات اللازمة، سيتم إدخال البيانات في أنظمة لجنة الانتخابات المركزية.

من المتوقع نشر النتائج الجزئية خلال الليل، وسيتم تحديثها تدريجياً مع تقدم عملية الفرز.

ومع ذلك، قد تتغير صورة القرارات حتى بعد اكتمال فرز الأصوات الرسمي، وذلك بعد فرز الأظرف المكررة.

تتوقع لجنة الانتخابات الانتهاء من فرز الأصوات بحلول ظهر يوم الخميس. ووفقًا للقانون، فإن الموعد النهائي لنشر النتائج الرسمية هو 4 نوفمبر/تشرين الثاني 2026.