الكرة الذهبية 2026.. ترتيب مفاجئ لأشرف حكيمي

خبرني - بدأت مجلة «فرانس فوتبول» الفرنسية الكشف عن ترتيب اللاعبين في سباق الكرة الذهبية لهذا العام، وسط ترقب لمعرفة مراكز أبرز نجوم كرة القدم.

وأعلن الحساب الرسمي للمجلة على منصة «إكس»، أسماء اللاعبين الذين احتلوا المراكز من الـ12 إلى الـ29 في الترتيب النهائي للجائزة.

وجاء الإسباني باو كوبارسي، مدافع برشلونة، في المركز الـ12، متقدماً على المغربي أشرف حكيمي، نجم باريس سان جيرمان، الذي حل في المركز الـ13.

ويتوقع أن يكون أحد الثلاثي، الإنجليزي هاري كين، الفرنسي كيليان مبابي والإسباني لامين يامال هو الفائز بنسخة الجائزة لعام 2026.

وحال فوز أحد هؤلاء اللاعبين، فإنها ستكون المرة الأولى في مسيرتهم الكروية التي يحققوا فيها هذه الجائزة.

يذكر أن حفل الكرة الذهبية هذا العام سيقام على غير العادة، في العاصمة البريطانية، لندن.