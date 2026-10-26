أحمد العوضي يقتل شقيق أخطر تاجر مخدرات مكسيكي في «سلطان الديب»

خبرني - يواصل الفنان أحمد العوضي استعداداته لمسلسله الجديد «سلطان الديب»، المقرر عرضه ضمن موسم دراما رمضان 2027، وسط أحداث مليئة بالأكشن والصراعات التي تشهد تحولات كبيرة في حياة الشخصية الرئيسية.

وكشف مصدر في الجهة المنتجة أن أحداث المسلسل تتضمن قتل سلطان الديب شقيق زعيم عصابة المخدرات المكسيكي مينتشو، الذي يوصف بأنه أحد أخطر تجار المخدرات في العالم، وهو ما يشعل المواجهة بين البطل وإحدى العصابات التي تسعى إلى التخلص منه، لتبدأ سلسلة من الأزمات والمخاطر التي تهدد حياته.

ويأتي المسلسل من تأليف محمود حمدان وإخراج محمد عبد السلام، في تعاون جديد يجمعهما بأحمد العوضي، بعد نجاح تجربتهما السابقة في مسلسل «علي كلاي»، الذي عُرض خلال موسم رمضان الماضي.

وتدور أحداث مسلسل «علي كلاي» حول شاب يكتسب لقب «كلاي» بفضل مهاراته في الملاكمة وقوته البدنية، بينما يعمل في تجارة قطع غيار السيارات، محاولًا التوفيق بين طموحه الرياضي ومتطلبات حياته اليومية. لكن صراعاته الأسرية والعاطفية تضعه أمام تحديات تتجاوز المواجهات داخل حلبة الملاكمة.



وعلى صعيد السينما، شارك أحمد العوضي في فيلم «شمشون ودليلة»، الذي تشاركه بطولته الفنانة مي عمر، ومن إخراج رؤوف السيد.

وتدور أحداث الفيلم في إطار من الأكشن والتشويق حول دليلة، التي تعتمد على ذكائها وجمالها في سرقة الأثرياء، وتلتقي بشمشون، وهو لص سابق يعود إلى عالم الجريمة لإنقاذ شقيقته. ويتعاون الاثنان لتنفيذ عملية تستهدف سرقة ماسة ثمينة، قبل أن تتشابك الأحداث وتضعهما أمام اختبارات صعبة.

ومن المنتظر أن يكشف صناع «سلطان الديب» خلال الفترة المقبلة عن مزيد من تفاصيل العمل وأسماء المشاركين فيه، بالتزامن مع استكمال التحضيرات تمهيدًا لعرضه في رمضان 2027.