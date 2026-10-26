كيف يُحسم التعادل بين مرشحي الكرة الذهبية؟

خبرني - تعتمد جائزة الكرة الذهبية آلية محددة لحسم التعادل بين المرشحين، تقوم على مقارنة عدد مرات اختيار كل لاعب في المركز الأول، ثم المركز الثاني، وصولا إلى المراكز التالية، وفق لوائح الجائزة.

وتضم لجنة التصويت صحفيين يمثلون الاتحادات المئة الأولى في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، ويختار كل صحفي 10 لاعبين وفق ترتيب الأفضلية، مع منحهم نقاطا بحسب مراكزهم.

وسبق أن حُسمت الجائزة بفوارق ضئيلة، إذ تفوق الأرجنتيني ليونيل ميسي على الهولندي فيرجيل فان دايك بسبع نقاط عام 2019، فيما شهدت نسخة عام 1996 فوز الألماني ماتياس زامر على البرازيلي رونالدو بفارق نقطة واحدة، وفقا للمعلومات الواردة في المادة.

وبحسب لوائح الجائزة، يُحتكم أولا إلى عدد مرات اختيار اللاعب في المركز الأول، وفي حال استمرار التعادل، يُنظر إلى عدد مرات اختياره في المركز الثاني، ثم المراكز التالية حتى حسم النتيجة.

وتُسند إلى رئيس تحرير مجلة "فرانس فوتبول" صلاحية الفصل في النزاعات التنظيمية المتعلقة بعملية التصويت، وفق ما أوردته المادة.