تسريب اسم الفائز يربك حسابات المرشحين لجائزة الكرة الذهبية

خبرني - سادت حالة من الارتباك بين حضور جائزة الكرة الذهبية التي تقدمها مجلة "فرانس فوتبول" لأفضل لاعب في العالم بعد ظهور رابط إلكتروني يشير إلى فوز هاري كين نجم بايرن ميونخ ومنتخب إنجلترا بالجائزة، قبل أن يتم حذفه.

ونشر الموقع الرسمي للجائزة مقالاً عن هاري كين جاء فيه: تسجيل عدد قياسي من الأهداف في الدوري والكؤوس خلال الموسم الماضي قاد هاري كين للفوز بالجائزة.

وتبين لاحقاً وجود روابط أخرى لمقالات تعلن فوز كيليان مبابي نجم ريال مدريد ومنتخب فرنسا وكذلك لامين يامال نجم برشلونة والمنتخب الإسباني قبل أن تتم إزالتها.