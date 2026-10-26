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بدلة لامين يامال في حفل الكرة الذهبية تثير السخرية

  • 26 أكتوبر 2026
  • 22:54
بدلة لامين يامال في حفل الكرة الذهبية تثير السخرية

خبرني - أشعلت البدلة التي ارتداها لامين يامال نجم برشلونة الإسباني في حفل جائزة الكرة الذهبية المقدمة من مجلة "فرانس فوتبول" لأفضل لاعب في العالم، سخرية مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي.

وظهر لامين في الحفل المقام في لندن إلى جانب صديقته إينس غارسيا، وهو يرتدي بدلة سوداء وفي صدرها وردة كبيرة باللون الزهري، وهو ما أثار سخرية مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، إذ كتب أحدهم: ربما يستبعد لامين من الجائزة بسبب هذه البدلة القبيحة.

ويعتبر لامين (19 عاماً) أحد أبرز المرشحين للفوز بالكرة الذهبية إلى جانب الفرنسي كيليان مبابي والإنجليزي هاري كين

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