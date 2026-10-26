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ما المناطق التي استهدفتها عملية (الردع الأردني - حمود)؟

  • 26 أكتوبر 2026
  • 22:45
ما المناطق التي استهدفتها عملية الردع الأردني حمود

خبرني - خاص

كشفت معلومات حصل عليها موقع "خبرني" عن المناطق التي استهدفتها الغارات الجوية الأردنية، اليوم الاثنين، ضمن عملية "الردع الأردني - حمود"، التي نفذها سلاح الجو الملكي الأردني ضد مواقع لتنظيمات إرهابية في الجنوب السوري.

وبحسب معلومات "خبرني"، استهدفت الغارات مواقع في منطقتي اليادودة والمزيريب بريف محافظة درعا، إضافة إلى مواقع في محيط قرية الشعاب بريف محافظة السويداء.

وأشارت المعلومات إلى أن أجواء محافظتي درعا والسويداء شهدت تحليق أكثر من ثماني طائرات حربية وطائرات استطلاع أردنية، بالتزامن مع تنفيذ الغارات.

وكانت القوات المسلحة الأردنية قد أعلنت تنفيذ عملية "الردع الأردني - حمود"، رداً على الهجوم الإرهابي الذي استهدف المشاركين في جنازة داخل كنيسة حمود بمحافظة الكرك، الجمعة الماضي.

وأكدت القوات المسلحة أن العملية استهدفت مواقع لتنظيمات إرهابية يرتبط بها منفذو الهجوم، وأسفرت، بحسب بيانها، عن مقتل وإصابة عدد من عناصر تلك التنظيمات وتدمير عدد من آلياتها.

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