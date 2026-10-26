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القوات المسلحة: ماضون في اجتثاث جذور التطرف والإرهاب وحماية أمن الأردن

  • 26 أكتوبر 2026
  • 22:31
القوات المسلحة ماضون في اجتثاث جذور التطرف والإرهاب وحماية أمن الأردن

خبرني - أكدت القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، الاثنين، عزمها المضي قدما في اجتثاث جذور التطرف والإرهاب، والوقوف بالمرصاد لكل من تسول له نفسه المساس بأمن المواطنين، مشددة على مواصلة واجبها في حماية الوطن والمواطنين وصون مقدساته.

وجاء تأكيد القوات المسلحة عقب تنفيذ صقور سلاح الجو الملكي الأردني، الاثنين، عملية نوعية استهدفت أوكار التنظيمات الإرهابية في الجنوب السوري، أطلق عليها اسم "الردع الأردني – حمود".

وأوضحت القوات المسلحة أن العملية جاءت انتقاما لشهداء الهجوم الإرهابي الذي وقع خلال مراسم تشييع جنازة في كنيسة حمود بمحافظة الكرك، الجمعة الماضي، مشيرة إلى ارتباط الإرهابيين الذين نفذوا الهجوم بهذه التنظيمات الإرهابية.

وبينت أن مقاتلات سلاح الجو الملكي دمرت عددا من المواقع التابعة للتنظيمات الإرهابية في الجنوب السوري، وأسفرت العملية عن مقتل وإصابة العديد من عناصرها، إلى جانب تدمير عدد من آلياتها.


وشددت القوات المسلحة على أنها ماضية في أداء واجبها المقدس لحماية الوطن والمواطنين وصون مقدساته، مؤكدة استمرار جهودها في التصدي للتطرف والإرهاب.

واختتمت القوات المسلحة بيانها بالترحم على شهداء الكرك، والدعاء بأن يحفظ الله الأردن عزيزا منيعا.

وكان الهجوم الإرهابي الذي استهدف كنيسة القديس جاورجيوس للروم الأرثوذكس في قرية حمود بمحافظة الكرك، الجمعة 23 تشرين الأول 2026، خلال مراسم تشييع جنازة، قد أسفر عن استشهاد 9 أشخاص وإصابة آخرين.

وأعلنت مديرية الأمن العام، فجر الاثنين، إلقاء القبض على منفذي الهجوم الثلاثة بعد تحديد مكان وجودهم داخل منزل مهجور في محافظة الكرك، عقب عمليات بحث وتمشيط وتحقيقات أمنية واستخباراتية استمرت منذ وقوع الهجوم.

وأوضحت المديرية أن المنفذين رفضوا الاستسلام وبادروا بإطلاق النار باتجاه القوة الأمنية، قبل السيطرة عليهم وإلقاء القبض عليهم بعد إصابتهم جميعا، بدون وقوع إصابات في صفوف القوة الأمنية.

وأكد وزير الداخلية مازن الفراية أن الحكومة تراجع الظروف التي تؤدي إلى تطرف الشباب، في إطار التعامل مع تداعيات الهجوم والعمل على مواجهة أسباب التطرف.

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