سلاح الجو الملكي ينفذ عملية «الردع الأردني – حمود» ضد أوكار إرهابية جنوب سورية

خبرني - نفذ سلاح الجو الملكي الأردني، اليوم، عملية نوعية حملت اسم «الردع الأردني – حمود»، استهدفت أوكارًا للتنظيمات الإرهابية في جنوب سورية.

وتأتي العملية، وفقًا لما أعلنته القوات المسلحة الأردنية، ردًا على استشهاد ضحايا الهجوم الإرهابي الذي استهدف كنيسة حمود في محافظة الكرك، الجمعة الماضي، في ظل ارتباط منفذي الهجوم بهذه التنظيمات الإرهابية.

وشنت مقاتلات تابعة لسلاح الجو الملكي غارات استهدفت عددًا من المواقع الإرهابية، وأسفرت العملية عن مقتل وإصابة عدد من عناصر تلك التنظيمات، وتدمير آليات تابعة لها.

وأكدت القوات المسلحة الأردنية أنها ستواصل التصدي لكل من يحاول المساس بأمن المواطنين، مشددة على عزمها اجتثاث جذور التطرف والإرهاب، ومواصلة أداء واجبها في حماية الوطن والمواطنين وصون مقدساته.