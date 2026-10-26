الأردن.. الأرصاد تحذر من تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في عدة مناطق

خبرني - حذرت إدارة الأرصاد الجوية من تدني مدى الرؤية الأفقية نتيجة إثارة الغبار والأتربة في أجزاء من المناطق الوسطى، بما فيها العاصمة عمان، داعية إلى أخذ الحيطة والحذر، خاصة لسالكي الطرق الخارجية خلال الساعات المقبلة.

وأشارت آخر تحديثات صور رادار الطقس لدى الإدارة إلى هطول زخات متوسطة إلى غزيرة الشدة في أماكن متفرقة من المملكة، قد تكون مصحوبة بالبرق والرعد أحيانا.

وبحسب الأرصاد الجوية، يطرأ انخفاض قليل على درجات الحرارة الثلاثاء، مع بقاء الطقس معتدلا بوجه عام وظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة، فيما يحتمل هطول زخات متفرقة ومتقطعة من المطر.

ومع ساعات الظهيرة، يزداد تأثير حالة عدم الاستقرار الجوي، ليصبح الطقس غائما جزئيا إلى غائم، مع توقع هطول زخات من المطر في أماكن متفرقة من المملكة، بما فيها العقبة والبحر الميت، قد يصحبها البرق والرعد وتساقط حبات البرد أحيانا.

وتوقعت الإدارة أن تكون الأمطار غزيرة على فترات خلال ساعات المساء والليل في بعض المناطق، ما قد يؤدي إلى تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة، بما فيها العقبة والبحر الميت.

وتكون الرياح غربية معتدلة السرعة، تنشط على فترات وتثير الغبار قبل هطول المطر، ما يؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية، خاصة في مناطق البادية.