رئيس الوزراء في وداع نظيره العراقي

خبرني - ودَّع رئيس الوزراء جعفر حسَّان، مساء الاثنين، في مطار مدينة عمَّان، رئيس مجلس الوزراء العراقي علي الزِّيدي والوفد المرافق له، وذلك عقب اختتام زيارته إلى المملكة.

كما كان في وداع الزَّيدي، نائب رئيس الوزراء ووزير دولة للشؤون الاقتصاديَّة مهنَّد شحادة، ووزير الصِّناعة والتِّجارة والتَّموين يعرب القضاة، ووزير الطَّاقة والثروة المعدنيَّة صالح الخرابشة، ووزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء عبداللَّطيف النَّجداوي، ومحافظ العاصمة ياسر العدوان، والسَّفير الأردني لدى جمهوريَّة العراق ماهر الطَّراونة، ورئيس لجنة أمانة عمَّان أحمد الملكاوي.

وشهد حسّان والزيدي، توقيع 9 اتفاقيات لتعزيز التعاون بين الأردن والعراق في العديد من المجالات.

وأكد حسّان ضرورة الانتقال بالمشاريع الاقتصادية المشتركة بين البلدين إلى مرحلة التنفيذ الفعلي على أرض الواقع، وفق خطوات عملية وجداول زمنية واضحة، مشيراً إلى وجود فرصة حقيقية للارتقاء بالتعاون الاقتصادي مع العراق إلى مستوى يوازي العلاقات السياسية والأخوية المتميزة، خصوصاً في مجالات الطاقة والصناعة والنقل والتجارة والخدمات اللوجستية، بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين.

وقال رئيس الوزراء إن الأردن والعراق يجمعهما تاريخ طويل من المحبة والأخوة الصادقة، مؤكداً أن الأردن كان وما زال وسيبقى الشقيق الوفي والداعم للعراق، وأن أمن واستقرار العراق من أمن واستقرار الأردن والمنطقة بأسرها.

وأشار إلى أن المنطقة تمر بظروف دقيقة وتحديات متسارعة، ما يجعل رفع وتيرة التشاور والتنسيق بين البلدين، ومع الأشقاء العرب، أكثر أهمية من أي وقت مضى.

وأكد حسّان ضرورة تغليب الحوار والحلول السياسية والدبلوماسية لمعالجة الأزمات، واحترام سيادة الدول ووحدة أراضيها، ورفض أي تدخلات من شأنها زعزعة أمن المنطقة واستقرارها.

ولفت إلى أن السياسات الاستيطانية والتوسعية الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية وفي المنطقة تشكل تهديداً لأمنها والأمن العالمي.

بدوره، أكد الزيدي أن العلاقات العراقية - الأردنية علاقات تاريخية ونريدها علاقة "دم في شريان"، لافتا النظر إلى أن زيارته إلى الأردن ليست برتوكولية، وإنما زيارة عمل حقيقية ننجز فيها كل ما من شأنه تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين.

كما اكد الزيدي ان الأردن شريك استراتيجي للعراق في المنطقة، وحريصون على اتخاذ الإجراءات اللازمة ومتابعة تعزيز العلاقات والتعاون في المجالات كافة مضيفا " ان شاء الله تصبح شراكتنا شراكة مصير وشراكة مستقبل "..

وشدد رئيس الوزراء العراقي على ان أمن الأردن من أمن العراق وهو امن مشترك لبلدينا، مشيرا إلى أهمية تعزيز التنسيق بين البلدين تجاه مختلف القضايا على كافة الصعد.

وجرت خلال الاجتماع مناقشة آليات استكمال تنفيذ المشاريع المهمة بين البلدين في مجالات الطاقة والنقل والربط الكهربائي والمجال الأمني وغيرها من المجالات، حيث عرض الوزراء والمسؤولون المختصُّون آليَّات تعزيز التَّعاون لاستكمال هذه المشاريع وفق خطط زمنيَّة واضحة وإجراءات فعليَّة.

