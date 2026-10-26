Vivo Y600.. هاتف اقتصادي جديد بمواصفات استثنائية

خبرني - طرحت شركة «فيفو» هاتفها الجديد «Vivo Y600» في السوق الصينية، مستهدفة المستخدمين الباحثين عن هاتف يجمع بين البطارية العملاقة والشاشة المتطورة والمواصفات التقنية المتنوعة.

يأتي الجهاز بسعة بطارية تصل إلى 10 آلاف مللي أمبير في الساعة، مع شاشة AMOLED بمعدل تحديث مرتفع ودعم شبكات الجيل الخامس، مقابل سعر يبدأ من 299 دولارًا.

ويبرز الهاتف بفضل سعة بطاريته الكبيرة، التي تمنحه قدرة على تشغيل مقاطع الفيديو لفترات طويلة، إلى جانب مجموعة من المواصفات التي تشمل المعالج والكاميرات وميزات مقاومة الماء والغبار، ما يجعله من الأجهزة اللافتة ضمن الفئة السعرية التي ينافس فيها.

تتصدر البطارية قائمة أبرز مواصفات هاتف "Vivo Y600"، إذ تبلغ سعتها 10000 مللي أمبير في الساعة، وهي سعة تتيح للمستخدمين الاستفادة من فترات تشغيل طويلة قبل الحاجة إلى إعادة الشحن.

ووفقًا للاختبارات المعملية التي استندت إليها الشركة، يمكن للهاتف تشغيل مقاطع الفيديو لمدة تصل إلى 28 ساعة، فيما يدعم الشحن السلكي بقدرة 44 واط، دون توفير إمكانية الشحن اللاسلكي.

يأتي الهاتف بشاشة AMOLED يبلغ قياسها 6.83 بوصة، وتعمل بدقة 2800 × 1260 بكسل، مع معدل تحديث يصل إلى 120 هرتز، بما يوفر مواصفات مناسبة لعرض المحتوى والتنقل بين التطبيقات بسلاسة.

وتصل ذروة سطوع الشاشة إلى 2000 شمعة، بحسب تقرير نشره موقع "Notebookcheck" المتخصص في أخبار التكنولوجيا، والذي استعرض مواصفات الهاتف الجديد.

معالج ميدياتك وذاكرة تصل إلى 256 غيغابايت

يعتمد "Vivo Y600" على معالج Dimensity 7300e من شركة "ميدياتك"، وهو معالج ثماني النواة مصنوع بتقنية 6 نانومترات، ويضم وحدة معالجة رسومية من طراز Mali-G610.

وتتضمن خيارات الهاتف ذاكرة وصول عشوائي بسعة 6 أو 8 غيغابايت من نوع LPDDR4X، إلى جانب سعات تخزين داخلية تبلغ 128 أو 256 غيغابايت من نوع UFS 3.1، ما يوفر للمشترين أكثر من خيار وفقًا لاحتياجاتهم التخزينية.



كاميرا رئيسية بدقة 50 ميغابكسل ومقاومة للماء والغبار

على مستوى التصوير، يضم الهاتف كاميرا خلفية واحدة بدقة 50 ميغابكسل، مع فتحة عدسة f/1.8 ودعم التركيز التلقائي، بينما تأتي الكاميرا الأمامية بدقة 8 ميغابكسل لالتقاط صور السيلفي وإجراء مكالمات الفيديو.

ويحمل الجهاز تصنيفي IP68 وIP69 لمقاومة الماء والغبار، كما يتضمن مستشعر بصمة مدمجًا في الشاشة، ويدعم تقنية NFC وبلوتوث 5.4 وشبكات الجيل الخامس 5G.

ويعمل الهاتف بنظام OriginOS 6 المستند إلى نظام التشغيل أندرويد، ضمن مجموعة من الميزات البرمجية والاتصالية التي يقدمها الجهاز.

ألوان هاتف Vivo Y600 ووزنه

تطرح "فيفو" هاتفها الجديد بثلاثة ألوان هي الأزرق الياقوتي والذهبي الماسي والأسود البركاني، ويتراوح وزنه بين 224 و225 غرامًا، بحسب الإصدار اللوني.

أسعار Vivo Y600 في السوق الصينية

تختلف أسعار الهاتف وفقًا لسعة الذاكرة العشوائية والتخزين الداخلي، إذ تبدأ النسخة الأساسية المزودة بذاكرة وصول عشوائي سعتها 6 غيغابايت وتخزين داخلي بسعة 128 غيغابايت من 1999 يوانًا صينيًا، بما يعادل نحو 299 دولارًا.

وتأتي بقية الإصدارات بالأسعار التالية:

- 6 غيغابايت RAM و128 غيغابايت تخزين: 1999 يوانًا، بما يعادل نحو 299 دولارًا.

- 8 غيغابايت RAM و128 غيغابايت تخزين: 2099 يوانًا، بما يعادل نحو 314 دولارًا.

- 6 غيغابايت RAM و256 غيغابايت تخزين: 2199 يوانًا، بما يعادل نحو 329 دولارًا.

- 8 غيغابايت RAM و256 غيغابايت تخزين: 2499 يوانًا، بما يعادل نحو 374 دولارًا.