صدارة عربية.. أغلى 7 فرق خارج أوروبا

خبرني - فرضت الأندية السعودية والبرازيلية حضورها بقوة في قائمة أغلى 7 فرق خارج أوروبا، في انعكاس واضح للتطور المالي الذي تشهده بعض الدوريات خارج القارة العجوز، وقدرتها على تكوين قوائم تضم لاعبين ذوي قيمة سوقية مرتفعة.

وتصدر الهلال السعودي القائمة بقيمة سوقية بلغت 240 مليون يورو، متفوقاً على بالميراس البرازيلي الذي حل في المركز الثاني بقيمة 218.5 مليون يورو، بينما جاء فلامنغو البرازيلي ثالثاً بقيمة 211.2 مليون يورو.

ويعزز الهلال موقعه في صدارة الأندية خارج أوروبا بفضل القيمة السوقية الإجمالية للاعبيه، في ظل الاستثمارات الكبيرة التي شهدها النادي خلال السنوات الأخيرة، وسعيه المستمر إلى المنافسة على المستويين المحلي والقاري، مع امتلاك عناصر قادرة على رفع القيمة الفنية والتسويقية للفريق.

واحتل بالميراس المركز الثاني بقيمة 218.5 مليون يورو، ليصبح أغلى نادٍ في الأمريكتين ضمن هذه القائمة.

وجاء فلامنغو في المركز الثالث بقيمة 211.2 مليون يورو، بفارق 7.3 مليون يورو فقط عن بالميراس.

وفي المركز الرابع، حل الأهلي السعودي بقيمة سوقية بلغت 193.9 مليون يورو، ليؤكد الحضور القوي للأندية السعودية في القائمة، بعدما نجح الدوري السعودي في استقطاب أسماء بارزة خلال المواسم الأخيرة، بالتوازي مع تطوير مستوى المنافسة وزيادة الاهتمام العالمي بالبطولة.

وجاء كروزيرو البرازيلي في المركز الخامس بقيمة 185.9 مليون يورو، متقدماً على مواطنه كورينثيانز الذي احتل المركز السادس بقيمة 156.9 مليون يورو.

واختتم القادسية السعودي القائمة في المركز السابع بقيمة سوقية بلغت 152.1 مليون يورو، ليصبح ثالث ممثل للكرة السعودية ضمن أغلى سبعة فرق خارج أوروبا، بعد الهلال والأهلي.