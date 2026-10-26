الزيود: الملك عبدالله الثاني وجيشنا العربي وأجهزتنا الأمنية صمام أمان الأردن في مواجهة قوى الشر

خبرني - عبّر رئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول والكيماويات، خالد الزيود، عن بالغ التقدير والاعتزاز بجهود القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، والأجهزة الأمنية، ودائرة المخابرات العامة، مثمنًا تضحياتهم الكبيرة وجهودهم المخلصة في حماية الوطن وصون أمنه واستقراره، مؤكدًا أنهم عنوان الوفاء والانتماء ورمز الإخلاص في أداء الواجب.

وقال الزيود، في بيان، إن ما يبذله نشامى ونشميات الجيش العربي والأجهزة الأمنية من جهود متواصلة وتضحيات صادقة يجسد أسمى معاني الولاء والانتماء للوطن، ويعكس إرثًا عسكريًا عريقًا من البطولة والانضباط والإخلاص، بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، حفظه الله ورعاه، وولي عهده الأمين.

وأضاف أن التصدي لقوى الشر واقتلاع معاقلها وإغلاق جيوبها والقبض على أدواتها الإجرامية ومنفذيها في حادثة الكرك، التي استباحت الدم الأردني الطاهر، يجسد يقظة أبطال الأجهزة الأمنية وجاهزيتهم في مواجهة كل من يحاول المساس بأمن الوطن واستقراره، مؤكدًا أن أبطال الأردن كانوا بالمرصاد لكل من يسعى إلى تهديد سلامة المواطنين أو الإخلال بأمن المجتمع.

وأكد الزيود أن التضحيات التي يقدمها منتسبو الأجهزة الأمنية تعكس حجم المسؤولية الوطنية الملقاة على عاتقهم، وما يتحلون به من شجاعة وإخلاص في مواجهة التحديات، مشددًا على أن خدمة الوطن أمانة عظيمة ومسؤولية لا تقبل التهاون، وأن ما يقدمونه يستحق كل التقدير والوفاء والعرفان.

وأشار إلى أن الأردن، بقيادته الهاشمية وجيشه العربي وأجهزته الأمنية، يظل نموذجًا في الثبات والوفاء والتلاحم الوطني، لافتًا إلى أن المواقف البطولية التي يسطرها حماة الديار تؤكد حرصهم الدائم على حماية مقدرات الوطن وصون كرامة أبنائه.

ووجّه الزيود تحية إجلال وإكبار إلى جلالة الملك عبدالله الثاني، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وولي عهده الأمين، سمو الأمير حسين بن عبدالله، وإلى نشامى ونشميات الجيش العربي والأجهزة الأمنية وفرسان الحق في دائرة المخابرات العامة، تقديرًا لجهودهم وتضحياتهم في سبيل أمن الأردن واستقراره.

واختتم الزيود بيانه بالتأكيد على الاعتزاز بالوطن وقيادته وشعبه، داعيًا الله أن يحفظ الأردن وقيادته الهاشمية وشعبه، وأن يديم على الوطن نعمة الأمن والاستقرار.