رويترز: حزب الله يستعد لحرب إقليمية جديدة بتمويل من إيران

خبرني - أفاد مسؤولون أمنيون لبنانيون مطلعون على أنشطة حزب الله، بأن الميليشيا المسلحة قضت ثلاثة أشهر استعدادًا لاحتمال استئناف الأعمال القتالية مع إسرائيل، بعد أن تلقت تمويلا نقديا من إيران.

وتلقى حزب الله ضربات قاسية في حربين مع إسرائيل منذ 2024، مما أودى بحياة آلاف المقاتلين والعديد من قادته، وتدمير جزء كبير من ترسانته.

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وتحتل القوات الإسرائيلية حاليا معاقل الميليشيا في قرى جنوب لبنان، وتزايدت الضغوط السياسية في بيروت من أجل نزع سلاحها.

ومع ذلك، لا تزال الميليشيا ملتزمة بمحاربة إسرائيل. فقد أبلغ مصدران أمنيان لبنانيان رويترز بأنها استغلت فترة الهدوء في الأعمال القتالية منذ يونيو حزيران لإعادة التسلح، مع التركيز على شراء المتفجرات وإنتاج طائرات مسيرة يمكن توجيهها نحو المواقع الإسرائيلية.

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وقال أحد المصادر، ومصدر آخر مقرب من حزب الله، إن الميليشيا تلقت عشرات الملايين من الدولارات من إيران للمساعدة في تعزيز قدراتها العسكرية. ويأتي ذلك بالإضافة إلى نحو 200 مليون دولار تلقتها الميليشيا من طهران لمساعدة العائلات النازحة في معاقلها الشيعية، وهو ما أوردته رويترز في وقت سابق من هذا الشهر.

وذكر أحد هذين المصدرين وثلاثة مسؤولين أمنيين آخرين مطلعين على عمليات الجماعة، أنها تعمل على إعادة بناء هياكل القيادة والسيطرة التي انهارت خلال معارك حاسمة.

وقال المكتب الإعلامي لحزب الله إن "احتلال إسرائيل الأراضي اللبنانية يجعل أي مقاومة لها حقا مشروعا". ورفض المكتب الإشارة إلى أن أنظمة القيادة والسيطرة التابعة للحزب انهارت.

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وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية إن واشنطن ستواصل خنق موارد حزب الله المالية من خلال العقوبات وغيرها من الإجراءات. وقال متحدث باسم وزارة الخزانة الأمريكية إن أموال إيران بدأت تنفد وكذلك وسائلها لنقل الأموال.

ويأتي تحرك حزب الله وسط تصاعد التوتر في الصراع الأوسع نطاقا في الشرق الأوسط، الذي أشعل فتيله الهجوم الأمريكي الإسرائيلي على إيران في فبراير شباط.