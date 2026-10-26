الأردن وتركيا يبحثان تعزيز التعاون في الطاقة والمياه والنقل والاستثمار

خبرني - عُقدت اليوم في العاصمة التركية أنقرة الجولة الثانية من المشاورات السياسية بين وزارة الخارجية وشؤون المغتربين برئاسة أمين عام الوزارة السفير ضيف الله علي الفايز، ووزارة خارجية الجمهورية التركية الشقيقة برئاسة نائب وزير الخارجية التركي السفير موسى كولاكلي كايا.

وتطرقت المشاورات إلى سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتوسيع مجالات التعاون المشترك، والتطورات الإقليمية والدولية.

وأكّد الجانبان عمق العلاقات الأردنية التركية، والحرص على تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري، وتطوير الشراكات في قطاعات الطاقة والمياه والبنية التحتية والنقل والربط الإقليمي، إلى جانب تشجيع التواصل بين مؤسسات القطاع الخاص، إضافة إلى تعزيز التشاور والتنسيق السياسي بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين.