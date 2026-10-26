النادي العربي يعين ديان صالح مديرا فنيا

خبرني - قرر مجلس إدارة النادي العربي، برئاسة يوسف الخصاونة، تعيين المدرب الوطني ديان صالح مديرا فنيا للفريق الأول وفريق الرديف، برفقة جهازه الفني المعاون، خلفا للمدرب عماد رشاد الذي تقدم باستقالته الأحد.

وجاء القرار بناء على تنسيب اللجنة الفنية في النادي، في إطار مساعي تصحيح مسار نتائج الفريق وتحقيق الأهداف الموضوعة خلال الاستحقاقات المقبلة.

وأعرب مجلس الإدارة واللجنة الفنية عن تمنياتهما لصالح وجهازه المعاون بالتوفيق والنجاح في مهامهما، وتحقيق تطلعات جماهير النادي الملقب بـ"صقور الشمال".

وأشاد مجلس إدارة النادي الجهود التي بذلها المدرب السابق رشاد وجهازه المعاون خلال الفترة الماضية، موجها الشكر لهما بعد قبول الاستقالة.