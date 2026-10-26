ابتكار طبي يفتح باب الأمل.. أنسجة قرنية مطبوعة تعيد البصر لخمسة مرضى

خبرني - في إنجاز طبي لافت، نجح باحثون في زراعة أنسجة قرنية أُنتجت باستخدام تقنيات الطباعة الحيوية لدى خمسة مرضى في مركز رامبام الطبي، في خطوة تفتح آفاقا جديدة أمام تطوير علاجات لفقدان البصر.

وبحسب تقرير نشره موقع «واللا صحة» الإسرائيلي، جاءت عمليات الزراعة بعد سنوات من الأبحاث التي عملت خلالها شركة «بريسايز بايو» على تطوير تقنيات تتيح استنبات الخلايا البشرية وتحويلها إلى أنسجة وظيفية قابلة للزراعة في جسم الإنسان.

وقال مؤسس الشركة أرييه بات إن المشروع واجه تشكيكا واسعا في بداياته، إذ اعتبر كثيرون أن إنتاج أنسجة بشرية وظيفية بهذه الطريقة أقرب إلى الخيال العلمي، قبل أن تصل التكنولوجيا إلى مرحلة التجارب السريرية.

وأوضح بات أن الشركة تمكنت من إنتاج الأنسجة وفحصها وزراعتها، مشيرا إلى أن المرضى الذين كانوا يعانون من فقدان القدرة على الرؤية تمكنوا من الإبصار بعد تلقي العلاج، وفق تصريحاته للموقع.

ويعيد هذا التطور تسليط الضوء على إمكانات الطباعة الحيوية في المجال الطبي، خصوصا في تطوير أنسجة بشرية قد تسهم مستقبلا في معالجة حالات مرضية يصعب علاجها بالوسائل التقليدية.

ومع ذلك، فإن نجاح زراعة أنسجة القرنية لدى خمسة مرضى لا يعني أن التقنية أصبحت علاجا متاحا على نطاق واسع، إذ يتطلب تقييم فعاليتها وسلامتها متابعة النتائج الطبية وإجراء مزيد من الدراسات والتجارب.