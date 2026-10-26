دراسة علمية تحسم الجدل حول مكملات زيت السمك والذاكرة

خبرني - كشفت دراسة علمية أن مكملات زيت السمك لم تحسن الذاكرة أو تمنع انكماش الدماغ لدى كبار السن المعرضين لخطر الإصابة بألزهايمر.

يقبل ملايين الأشخاص على تناول مكملات زيت السمك أملاً في حماية الذاكرة والحفاظ على صحة الدماغ مع التقدم في العمر، فيما تجاوزت سوق مكملات أوميغا-3 مليار دولار سنويًا. لكن دراسة جديدة أجرتها جامعة ساوثرن كاليفورنيا تشير إلى أن هذه المكملات قد لا تحقق الفوائد المعرفية التي ينتظرها كثيرون.

ووفقًا لما أورده موقع «ساينس ديلي» نقلًا عن دورية «eBioMedicine»، توصل الباحثون إلى أن زيادة مستويات أحماض أوميغا-3 في الدماغ عبر المكملات الغذائية لم تؤدِّ إلى تحسن الذاكرة أو القدرات الإدراكية، كما لم تسهم في الحد من انكماش الدماغ المرتبط بالتقدم في العمر.

مكملات زيت السمك والوقاية من ألزهايمر

اعتمدت الدراسة على تجربة سريرية استمرت عامين، وشارك فيها 365 شخصًا تتراوح أعمارهم بين 55 و80 عامًا، وجميعهم من الفئات الأكثر عرضة للإصابة بمرض ألزهايمر، فضلًا عن أنهم نادرًا ما كانوا يتناولون الأسماك، التي تمثل المصدر الغذائي الرئيسي لأحماض أوميغا-3.

وقال حسين ناجي ياسين، مدير مركز صحة الدماغ الشخصية بجامعة ساوثرن كاليفورنيا والباحث الرئيسي في الدراسة: «نأمل جميعًا في وجود حل بسيط للوقاية من ألزهايمر، لكن نتائجنا لا تدعم استخدام مكملات زيت السمك لهذا الغرض».

اختبار جرعات مرتفعة من أوميغا-3

أظهرت بيانات الدراسة أن نحو 47% من المشاركين يحملون المتغير الجيني «APOE4»، المعروف بارتباطه بارتفاع خطر الإصابة بمرض ألزهايمر.

ووزع الباحثون المشاركين عشوائيًا على مجموعتين؛ تلقت الأولى مكملًا غذائيًا يوميًا يحتوي على 2000 ملليغرام من حمض «دوكوساهيكسانويك» (DHA)، بينما تناولت المجموعة الثانية دواءً وهميًا للمقارنة.

ويُعد حمض «DHA» أحد أبرز أحماض أوميغا-3، إذ يدخل في تكوين أغشية الخلايا العصبية ويسهم في تعزيز التواصل بينها، وهو ما جعله موضع اهتمام الباحثين باعتباره عنصرًا قد يساعد في الحفاظ على الوظائف المعرفية.

نتائج لا تدعم تحسن الذاكرة

على الرغم من ارتفاع مستويات حمض «DHA» لدى المشاركين الذين تناولوا المكملات الغذائية، فإن نتائج اختبارات الذاكرة والتفكير لم تُظهر أي تفوق لهم مقارنة بالأشخاص الذين تلقوا الدواء الوهمي.

كذلك، لم تنجح المكملات في منع انكماش الحُصين، وهي منطقة في الدماغ تؤدي دورًا رئيسيًا في تكوين الذكريات. ويُعد انخفاض حجم هذه المنطقة أحد المؤشرات المرتبطة بالتقدم في العمر ومرض ألزهايمر.

وتشير هذه النتائج إلى أن رفع مستويات حمض «DHA» في الدماغ وحده لا يكفي لتحقيق فوائد معرفية ملموسة لدى كبار السن الأكثر عرضة للإصابة بالخرف.

النظام الغذائي المتكامل خيار مهم لصحة الدماغ

يرى الباحثون أن الحصول على أحماض أوميغا-3 ضمن نظام غذائي متكامل قد يكون أكثر فاعلية من تناولها في صورة مكملات منفصلة.

وفي هذا السياق، يبرز النظام الغذائي المتوسطي، الذي يعتمد على تناول الأسماك والخضروات والفواكه والحبوب الكاملة والبقوليات والمكسرات وزيت الزيتون. وقد ربطت دراسات سابقة اتباع هذا النظام بانخفاض خطر التدهور المعرفي والإصابة بألزهايمر.

ويشدد الباحثون على أن نتائج الدراسة لا تعني أن أحماض أوميغا-3 أو تناول الأسماك لا يحققان فوائد صحية، وإنما توضح أن مكملات حمض «DHA» بجرعات مرتفعة لم توفر حماية واضحة للذاكرة أو لبنية الدماغ لدى الأشخاص المشاركين في التجربة.