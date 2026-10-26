من الدولار إلى الذهب والنفط.. كيف تحرك الفائدة الأسعار والأسواق؟

خبرني - لا تتوقف آثار قرارات أسعار الفائدة عند تكلفة الاقتراض أو العائد على الودائع، بل تمتد إلى حركة العملات وأسعار الذهب والنفط والأسهم، وصولًا إلى تكلفة السلع التي يشتريها المستهلكون.

وتزداد أهمية القرارات عندما تصدر عن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، نظرًا لدور الدولار المحوري في التجارة العالمية وتدفقات رؤوس الأموال.

وتؤثر قرارات الفيدرالي في الأسواق العالمية عبر قنوات متعددة، تشمل حركة الاستثمارات بين الدول، وتكلفة الاقتراض، وأسعار السلع المقومة بالدولار، فضلًا عن انعكاساتها على السياسات النقدية في الأسواق الناشئة، ومنها مصر.

تؤثر أسعار الفائدة في جاذبية العملات من خلال العائد الذي يمكن للمستثمرين الحصول عليه عند الاحتفاظ بأصول مقومة بها، مثل السندات الحكومية والودائع والأدوات المالية قصيرة الأجل.

وعندما يرفع الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة، قد ترتفع عوائد الأصول الأمريكية، ما يشجع المستثمرين على توجيه مزيد من الأموال إلى السوق الأمريكية، ويدعم الطلب على الدولار، يزداد التأثير إذا كانت الأسواق تتوقع استمرار الفائدة المرتفعة، أو إذا أصبحت العوائد الأمريكية أكثر جاذبية مقارنة بالاقتصادات الأخرى.

وقد يقلل خفض الفائدة الأمريكية جاذبية بعض الأصول المقومة بالدولار، ويضغط على العملة إذا تراجعت العوائد النسبية عليها، لكن العلاقة ليست آلية، فقد يرتفع الدولار حتى مع خفض الفائدة إذا جاء القرار أقل تيسيرًا مما توقعته الأسواق، أو زاد الطلب عليه باعتباره ملاذًا آمنًا في أوقات الاضطرابات.

ويمتد تأثير رفع الفائدة إلى السندات الحكومية الأمريكية، إذ قد ترتفع عوائد الإصدارات الجديدة، ما يزيد جاذبيتها للمستثمرين ويؤثر في تقييم السندات القائمة، ما ينعكس على قرارات توزيع الاستثمارات بين الأسواق المتقدمة والناشئة.

لا يدر الذهب عائدًا دوريًا مثل السندات أو الودائع، لذلك تتأثر جاذبيته بالعائد الذي يمكن للمستثمر الحصول عليه من الأصول المنافسة، وعندما ترتفع العوائد الحقيقية على السندات، أي العوائد بعد احتساب التضخم، تزداد تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالذهب، ما قد يضغط على أسعاره.



ويحعل ارتفاع الدولار شراء الذهب المقوم بالعملة الأمريكية أكثر تكلفة على المستثمرين الذين يستخدمون عملات أخرى، ما قد يحد من الطلب عليه، أما خفض الفائدة وتراجع العوائد الحقيقية وضعف الدولار، فقد يدعم أسعار الذهب، خاصة إذا تزامن ذلك مع زيادة المخاوف بشأن النمو الاقتصادي أو تصاعد التوترات الجيوسياسية.

لكن الذهب لا يتحرك دائمًا في اتجاه معاكس للفائدة، فقد يرتفع حتى في ظل أسعار الفائدة المرتفعة إذا زاد الطلب عليه باعتباره أداة للتحوط من المخاطر، أو ارتفعت مشتريات البنوك المركزية، أو تصاعدت حالة عدم اليقين في الأسواق العالمية.

النفط.. تأثير مزدوج للدولار والنمو الاقتصادي

تؤثر أسعار الفائدة في النفط من خلال قناتين أساسيتين، هما حركة الدولار وتطورات النشاط الاقتصادي. فالنفط يُسعّر عالميًا بالدولار، وقد يؤدي ارتفاع العملة الأمريكية إلى زيادة تكلفته على المشترين الذين يستخدمون عملات أخرى، بما قد يضغط على الطلب والأسعار إذا لم تعوضه عوامل أخرى.

ويؤدي تشديد السياسة النقدية إلى زيادة تكلفة التمويل وتقليص الإنفاق والاستثمار، وهو ما قد يبطئ النشاط الاقتصادي ويحد من نمو الطلب على الطاقة. أما خفض الفائدة، فقد يدعم النشاط الاقتصادي والطلب على النفط بمرور الوقت.

وتوضح الخبيرة المصرفية سهر الدماطي، أن قرارات الفيدرالي تمتد آثارها إلى أسواق السلع الاستراتيجية، ومن بينها الذهب والنفط، مشيرة إلى أن خفض الفائدة قد يضعف الدولار ويدعم أسعار الذهب، كما يمكن أن يعزز الطلب العالمي على النفط من خلال تحفيز النشاط الاقتصادي وتقليل تكلفة التمويل.

ومع ذلك، تظل أسعار النفط مرتبطة بعوامل أخرى لا تقل أهمية، مثل قرارات تحالف "أوبك+"، ومستويات المخزونات، والتوترات الجيوسياسية، وأي اضطرابات في الإمدادات، وقد ترتفع أسعار الخام رغم تشديد السياسة النقدية إذا تراجع المعروض أو تصاعدت المخاطر على تدفقات النفط.

هل يؤدي رفع الفائدة إلى انخفاض أسعار السلع؟

يستهدف رفع الفائدة عادة كبح التضخم عبر تهدئة الطلب، إذ تصبح القروض أكثر تكلفة، ويتراجع حافز الاستهلاك والاستثمار، ما قد يخفف ضغوط الأسعار مع مرور الوقت، ولا يظهر هذا التأثير بالضرورة فورًا، ولا يعني أن الأسعار ستعود إلى مستوياتها السابقة، فانخفاض التضخم يعني عادة تباطؤ وتيرة ارتفاع الأسعار، وليس بالضرورة انخفاضها، كما أن أسعار السلع تتأثر بتكاليف الإنتاج والنقل والأجور والطاقة وسلاسل الإمداد.

وتزداد تعقيدات المشهد في الدول التي تعتمد على استيراد الغذاء والوقود والمواد الخام، فقد يؤدي تراجع العملة المحلية إلى زيادة تكلفة الواردات، حتى إذا ساهمت الفائدة المرتفعة في تهدئة الطلب الداخلي.

وتشير الدماطي، إلى أن رفع الفائدة الأمريكية قد يزيد تكلفة خدمة الديون الخارجية المقومة بالدولار لدى الاقتصادات الناشئة، كما قد يفاقم الضغوط على ميزان التجارة إذا ارتفعت تكلفة الواردات، وقد يتيح خفض الفائدة الأمريكية فرصة لتحسن تدفقات الاستثمارات إلى بعض هذه الأسواق، وإن ظلت تلك التدفقات عرضة للتغير السريع مع تبدل توقعات المستثمرين.

كيف تنتقل قرارات الفيدرالي إلى مصر؟

تنتقل آثار السياسة النقدية الأمريكية إلى الأسواق الناشئة، ومنها مصر، عبر تدفقات رؤوس الأموال وأسعار الصرف وتكلفة الاقتراض الخارجي وأسعار السلع العالمية. فعندما ترتفع الفائدة الأمريكية، قد تصبح الأصول الدولارية أكثر جاذبية للمستثمرين، ما يزيد الضغوط على بعض الأسواق الناشئة إذا اتجهت الأموال إلى الخارج.



وقد يؤدي ذلك إلى زيادة تكلفة التمويل بالدولار، خصوصًا على الحكومات والشركات التي تحتاج إلى الاقتراض أو إعادة تمويل ديونها الخارجية. أما خفض الفائدة الأمريكية، فقد يخفف هذه الضغوط ويدعم تدفقات الاستثمار إلى الأسواق الناشئة، لكنه لا يضمن دخول الأموال إليها، إذ تظل قرارات المستثمرين مرتبطة بمستوى المخاطر والعائد المتوقع والاستقرار الاقتصادي.

وتوضح الدماطي، أن ارتباط عملات عدد من الدول بالدولار يجعل قرارات الفيدرالي مؤثرة في سياساتها النقدية، إذ تسعى هذه الدول للحفاظ على جاذبية أصولها واستقرار عملاتها، وقد تتجه بعض الاقتصادات إلى مواءمة أسعار الفائدة المحلية مع التحركات الأمريكية للحد من خروج رؤوس الأموال، لكن مدى الحاجة إلى ذلك يختلف بحسب ظروف كل اقتصاد ونظام سعر الصرف المتبع.

وفي مصر، تتداخل التأثيرات الخارجية مع قرارات البنك المركزي المصري، الذي يوازن بين التضخم وتوقعاته، وتطورات سعر الصرف، والسيولة المحلية، والنشاط الاقتصادي، وتدفقات النقد الأجنبي.

حال رفع الفيدرالي الفائدة وتثبيتها من قبل المركزي المصري، قد تتغير جاذبية الاستثمار النسبي بين الأصول المقومة بالجنيه والدولار، ويعتمد أثر ذلك على سعر صرف الجنيه على عوامل أخرى، منها تدفقات النقد الأجنبي، وإيرادات الصادرات والسياحة وتحويلات المصريين بالخارج، واحتياجات الاستيراد، ومستوى المخاطر في الأسواق.

ولا يعني تحرك الفيدرالي أن البنك المركزي المصري ملزم بمطابقة قراره نقطة بنقطة، إذ تختلف ظروف التضخم والنمو والسيولة من اقتصاد إلى آخر، كما تختلف نظم وأساليب إدارة أسعار الصرف.

وتؤكد الدماطي، أهمية تبني سياسات تدعم قدرة الاقتصادات على التعامل مع التقلبات الخارجية، من خلال تعزيز الاحتياطيات النقدية وتنويع مصادر النمو ودعم الإنتاج الصناعي والخدمي، بما يساعد على الحد من تأثير الصدمات الخارجية على الاستقرار الاقتصادي.

كيف تصل تداعيات الفائدة إلى الأفراد والشركات؟

يظهر أثر أسعار الفائدة بصورة مباشرة في تكلفة الاقتراض والعائد على الادخار، فعندما ترتفع الفائدة، تصبح القروض الجديدة أكثر تكلفة، وقد ترتفع مدفوعات القروض ذات الفائدة المتغيرة وفقًا لشروط التعاقد، ما يدفع بعض الأفراد إلى تأجيل شراء السلع المعمرة أو العقارات، ويحد من قدرة الشركات على تمويل التوسعات.

وفي المقابل، قد ترتفع عوائد بعض الودائع وأدوات الادخار، بحسب قرارات البنوك ومدى انتقال التغيرات في أسعار الفائدة إليها. ويؤثر ذلك في قرارات الأفراد بين الاستهلاك والادخار، كما قد يغير أولويات الشركات في توزيع أموالها بين الاستثمار وسداد الديون.



أما أسواق الأسهم، فقد تتعرض لضغوط عند ارتفاع الفائدة نتيجة زيادة تكلفة التمويل وتراجع جاذبية بعض الاستثمارات ذات المخاطر الأعلى مقارنة بالأصول ذات العائد الثابت، وقد تتأثر الشركات التي تعتمد على الاقتراض بدرجة أكبر، بينما يختلف التأثير من قطاع إلى آخر وفقًا لطبيعة النشاط ومستويات الدين والقدرة على تحقيق الأرباح.

وقد يساعد تشديد السياسة النقدية على كبح التضخم، لكنه قد يبطئ الاستهلاك والاستثمار والنمو الاقتصادي إذا ارتفعت تكلفة التمويل بدرجة كبيرة، لذلك تحاول البنوك المركزية الموازنة بين السيطرة على التضخم والحفاظ على النشاط الاقتصادي وسوق العمل.

لماذا تراقب الأسواق الفيدرالي؟

لا تستجيب الأسواق لقرار الفائدة وحده، بل لما يسبقه من توقعات وما يصاحبه من إشارات بشأن الخطوات المقبلة، فقد تتحرك أسعار الدولار والذهب والسندات قبل الإعلان الرسمي، إذا بدأ المستثمرون في تسعير تغيير السياسة النقدية.

لذلك، لا يكفي معرفة ما إذا كان الفيدرالي سيرفع الفائدة أو يخفضها، بل يجب النظر إلى حجم التغيير مقارنة بتوقعات السوق، ومسار التضخم، والعوائد الحقيقية، واتجاه الدولار، وأوضاع الاقتصاد العالمي.