ابن عم بشار .. دمشق تعلن ضبط يحيى الأسد وضباط آخرين

خبرني - أعلن المتحدث باسم وزارة الداخلية السورية نور الدين البابا، اليوم الإثنين، توقيف عدد من ضباط النظام المخلوع ضمن عمليات أمنية متفرقة في محافظة حمص، أبرزهم يحيى الأسد، ابن عم الرئيس المخلوع بشار الأسد.

وجاء الإعلان خلال فعالية "طريق العدالة" التي نظمتها وزارتا الداخلية والدفاع في سوريا، على مدرج المركز الثقافي في مدينة حمص، حيث كشف متحدث الداخلية عن قائمة بأسماء شملت ضباطا ومسؤولين أمنيين وعسكريين من مستويات مختلفة.

وتصدر اسم يحيى الأسد، العقيد في الفرع 105 وابن عم الرئيس المخلوع، قائمة الموقوفين، إلى جانب محمد عفوف، اللواء وقائد الفرقة 24، ومحمد تركي منون، رئيس قسم التحقيق في إدارة المخابرات الجوية.