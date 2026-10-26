ابن عم بشار .. دمشق تعلن ضبط يحيى الأسد وضباط آخرين

خبرني - أعلن المتحدث باسم وزارة الداخلية السورية نور الدين البابا، اليوم الإثنين، توقيف عدد من ضباط النظام المخلوع ضمن عمليات أمنية متفرقة في محافظة حمص، أبرزهم يحيى الأسد، ابن عم الرئيس المخلوع بشار الأسد.
وجاء الإعلان خلال فعالية "طريق العدالة" التي نظمتها وزارتا الداخلية والدفاع في سوريا، على مدرج المركز الثقافي في مدينة حمص، حيث كشف متحدث الداخلية عن قائمة بأسماء شملت ضباطا ومسؤولين أمنيين وعسكريين من مستويات مختلفة.
وتصدر اسم يحيى الأسد، العقيد في الفرع 105 وابن عم الرئيس المخلوع، قائمة الموقوفين، إلى جانب محمد عفوف، اللواء وقائد الفرقة 24، ومحمد تركي منون، رئيس قسم التحقيق في إدارة المخابرات الجوية.
كما ضمت القائمة كامل محمد شريف، المتورط في مجزرة التضامن، وراجح خضر ونوس، الطيار المروحي، ورياض حمدو شحادة، العميد في فرع الأمن السياسي، وسالم نورس الداغستاني، رئيس فرع التحقيق في إدارة المخابرات الجوية.
وشملت الأسماء أيضا غازي بدر عبد الصالح، القاضي في محكمة الإرهاب، وسعد الله جرجس مسوح، العميد الذي خدم في مستشفى تشرين العسكري، ومرهف محسن علي السلامة، وهو ضابط برتبة عميد، وأحمد فيصل المصطفى، العميد في الحرس الجمهوري، وشعيب فؤاد النقري، الطبيب العسكري، وإبراهيم ياسين سلامة، الطيار المروحي، ومنذر علي محمد العلي، الطيار الحربي.
وتأتي هذه العمليات الأمنية في إطار جهود السلطات السورية بملاحقة ضباط النظام السابق المتورطين في انتهاكات وجرائم بحق السوريين خلال سنوات الثورة السورية.
وفي إحصائية نشرتها وزارة الداخلية السورية في منتصف يونيو/حزيران الماضي، أعلنت توقيف نحو 3548 عسكريا من أصحاب الرتب العسكرية المختلفة.
وشملت إحصائية الموقوفين عمادا، و42 لواء، و172 عميدا، و218 عقيدا، و112 مقدما، و73 رائدا، و160 نقيبا.
وإلى جانب الرتب الرفيعة، ضمت القائمة 1438 عنصرا، و435 مساعدا أول، و285 رقيبا، و126 ملازما أول، و32 ملازما، و268 مساعدا، و174 رقيبا أول، و160 عريفا.