فريق النشمي العزايزة .. المجموعة الأسهل والأصعب لمولودية الجزائر بدوري أبطال أفريقيا

خبرني - حجز نادي مولودية الجزائر مقعداً في دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا 2026-2027.

وكان بطل الجزائر قد فاز في الدوري التمهيدي الأول على نادي نيجيليك من النيجر بنتيجة 5-0 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

وفي الدور التمهيدي الثاني، خسر مولودية الجزائر ذهاباً أمام رينجرز النيجيري بنتيجة 0-2، قبل أن يقلب الطاولة في مباراة العودة ويفوز بنتيجة 3-0، ليضمن تأهله إلى دور المجموعات.

وعبر التقرير التالي، ترصد «العين الرياضية» المجموعة الأسهل والأصعب لمولودية الجزائر في أمجد المسابقات القارية للأندية.

يتواجد عملاق كرة القدم الجزائرية في المستوى الثالث، إلى جانب أورلاندو بيراتس الجنوب أفريقي وحوريا كوناكري الغيني وإف سي نواذيبو الموريتاني.

نظرياً، تبدو مهمة مولودية الجزائر أسهل في حال وقوعه في مجموعة تضم نهضة بركان المغربي وبترو أتلتيكو الأنغولي وكولومب سبورتيف الكاميروني.

ولم يسبق لأي نادٍ من هذا الثلاثي أن توج بلقب دوري أبطال أفريقيا، مما قد يعزز من حظوظ ممثل كرة القدم الجزائرية في التأهل إلى دور الثمانية.

يذكر أن مولودية الجزائر لم يتوج بلقب المسابقة القارية منذ تتويجه بلقب بنسخة عام 1976 على حساب حايفا كوناكري الغيني.

تدور قرعة دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا الأربعاء المقبل في العاصمة المصرية القاهرة.

وستكون مهمة مولودية الجزائر صعبة على الورق، في حال وقوعه في مجموعة تضم الترجي أو الزمالك أم نهضة بركان، إلى جانب الهلال السوداني والنادي الإفريقي أو المغرب الفاسي.

وتكتسي هذه المجموعة صعوبة بالغة، إذ سيخوض عدة «دربيات» عربية أمام منافسين يمتلكون خبرة كبيرة في المسابقة القارية

ويتطلع نادي مولودية الجزائر لفك عقدة عدم التتويج باللقب القاري المتواصلة منذ فترة نصف قرن.