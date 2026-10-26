سلسلة هواتف OnePlus Ace 7.. الألوان والتصميم وموعد الإطلاق

خبرني - كشفت شركة «ون بلس» عن تصميمات وألوان هاتفي «OnePlus Ace 7» و«OnePlus Ace 7 Pro»، استعداداً لإطلاقهما في الصين يوم 29 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

تأتي سلسلة الهواتف مع خيارات متنوعة تجمع بين الألوان المتدرجة والتصميم العصري، إلى جانب شاشات بمعدلات تحديث مرتفعة وبطاريات كبيرة تدعم الشحن فائق السرعة.

ألوان OnePlus Ace 7 وAce 7 Pro

أوضحت الصور التي نشرتها الشركة عبر موقعها الرسمي وحساباتها على منصة "ويبو" الصينية أن كلا الهاتفين سيتوفر بثلاثة ألوان، وفقاً لتقرير موقع "Notebookcheck" المتخصص في أخبار التكنولوجيا.

ويأتي هاتف "OnePlus Ace 7" بلون متدرج يحمل اسم "Tempered Fire"، إلى جانب الأسود الليلي والأبيض اللامع، بينما يحصل إصدار "OnePlus Ace 7 Pro" على لون "Windbreak" المتدرج، بالإضافة إلى الأسود الليلي والأبيض البراق.

تصميم OnePlus Ace 7 الجديد

يتشابه الهاتفان في التصميم الخارجي، مع إطار مسطح وزوايا مستديرة ووحدة كاميرات بارزة تضم مستشعرات التصوير وفتحات تهوية، فضلاً عن مؤشر LED قابل للتخصيص وطبقة زجاجية بملمس حريري.

وتحمل النسخ ذات الألوان المتدرجة شعار Ace على الجهة الخلفية، بينما تكتفي الإصدارات ذات الألوان الموحدة بشعار "ون بلس"، وفقاً للصور الرسمية التي كشفت عنها الشركة.

مواصفات سلسلة OnePlus Ace 7

تتجه سلسلة "OnePlus Ace 7" إلى تقديم شاشات بمعدلات تحديث مرتفعة، وبطاريات كبيرة، وتقنية شحن فائقة السرعة، في إطار التجهيزات التي أعلنت عنها الشركة للهاتفين.

ومن المقرر إطلاق هاتفي "OnePlus Ace 7" و"OnePlus Ace 7 Pro" في الصين يوم 29 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، وسط ترقب الكشف عن مزيد من التفاصيل المتعلقة بالسلسلة الجديدة.