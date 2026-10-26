توفي عن 54 عاما.. من هو الكاتب والمنتج السينمائي المصري حسام علوان؟

خبرني - توفي الكاتب والمنتج السينمائي المصري حسام علوان في القاهرة، عن عمر ناهز 54 عامًا، بعد معاناة مع المرض، تاركًا مسيرة فنية تنوعت بين الكتابة والنقد والبحث السينمائي والإنتاج، وشارك خلالها في تقديم مجموعة من الأفلام المصرية والعربية.

وُلد حسام علوان في 21 ديسمبر 1972، ودرس السينما في المعهد العالي للسينما، قبل أن يستكمل تعليمه في الولايات المتحدة، حيث حصل على درجة الماجستير في دراسات السينما من جامعة سان فرانسيسكو. كما تخصص في الإنتاج السينمائي من خلال دراسته في مؤسسة أوروبية معنية بالتدريب في المجال السمعي البصري.

بدأ الراحل مشواره بالكتابة القصصية والنقد السينمائي، وحصل على جائزة الدولة للإبداع عام 1998، قبل أن تتوسع اهتماماته لتشمل الأبحاث السينمائية والأفلام التسجيلية والإنتاج.

شارك علوان في إنتاج عدد من الأفلام التي تركت حضورًا في السينما المصرية والعربية، من بينها «علي معزة وإبراهيم» للمخرج شريف البنداري، و«ستموت في العشرين» للمخرج أمجد أبو العلاء، إلى جانب «زهرة الصبار» و«حار جاف صيفًا» و«حاوي».

وتعكس هذه الأعمال تنوع تجربته المهنية وانفتاحه على اتجاهات سينمائية مختلفة، إذ جمع خلال مسيرته بين الاهتمام بالفكر النقدي والممارسة الإنتاجية، مسهمًا في دعم تجارب فنية متعددة في المنطقة.