*
الاثنين: 26 أكتوبر 2026
خبرني - ننقل لك أخبار الأردن والعالم بموثوقية وتميّز
  • الرئيسية
  • شرفات
  • توفي عن 54 عاما.. من هو الكاتب والمنتج السينمائي المصري حسام علوان؟

توفي عن 54 عاما.. من هو الكاتب والمنتج السينمائي المصري حسام علوان؟

  • 26 أكتوبر 2026
  • 18:21
توفي عن 54 عاما من هو الكاتب والمنتج السينمائي المصري حسام علوان

خبرني - توفي الكاتب والمنتج السينمائي المصري حسام علوان في القاهرة، عن عمر ناهز 54 عامًا، بعد معاناة مع المرض، تاركًا مسيرة فنية تنوعت بين الكتابة والنقد والبحث السينمائي والإنتاج، وشارك خلالها في تقديم مجموعة من الأفلام المصرية والعربية.

وُلد حسام علوان في 21 ديسمبر 1972، ودرس السينما في المعهد العالي للسينما، قبل أن يستكمل تعليمه في الولايات المتحدة، حيث حصل على درجة الماجستير في دراسات السينما من جامعة سان فرانسيسكو. كما تخصص في الإنتاج السينمائي من خلال دراسته في مؤسسة أوروبية معنية بالتدريب في المجال السمعي البصري.

بدأ الراحل مشواره بالكتابة القصصية والنقد السينمائي، وحصل على جائزة الدولة للإبداع عام 1998، قبل أن تتوسع اهتماماته لتشمل الأبحاث السينمائية والأفلام التسجيلية والإنتاج.

شارك علوان في إنتاج عدد من الأفلام التي تركت حضورًا في السينما المصرية والعربية، من بينها «علي معزة وإبراهيم» للمخرج شريف البنداري، و«ستموت في العشرين» للمخرج أمجد أبو العلاء، إلى جانب «زهرة الصبار» و«حار جاف صيفًا» و«حاوي».

وتعكس هذه الأعمال تنوع تجربته المهنية وانفتاحه على اتجاهات سينمائية مختلفة، إذ جمع خلال مسيرته بين الاهتمام بالفكر النقدي والممارسة الإنتاجية، مسهمًا في دعم تجارب فنية متعددة في المنطقة.

مواضيع قد تعجبك

الأخبار المتعلقة

الموت يفجع الفنانين جيانا وحسام وحنا عيد
الموت يفجع الفنانين جيانا وحسام وحنا عيد
  • 2026-10-26 14:53
مايسترو حفل فضل شاكر يكشف سر النظارة الشمسية على المسرح
مايسترو حفل فضل شاكر يكشف سر النظارة الشمسية على المسرح
  • 2026-10-26 13:28
مؤدي صوت باغز باني.. وفاة إريك باوزا عن 46 عاماً
مؤدي صوت باغز باني.. وفاة إريك باوزا عن 46 عاماً
  • 2026-10-26 12:57
حسين فهمي يعلق على انتقادات تكريم آسر ياسين
حسين فهمي يعلق على انتقادات تكريم آسر ياسين
  • 2026-10-26 12:52
بسبب جملته الشهيرة.. الفنان محمد ثروت يتسبب في أزمة بجامعة بني سويف
بسبب جملته الشهيرة.. الفنان محمد ثروت يتسبب في أزمة بجامعة بني سويف
  • 2026-10-26 11:18
ويجز عن مصطفى كامل:
ويجز عن مصطفى كامل: "واخد الكارنيه بتاعي وساحب رخصتي"
  • 2026-10-26 03:29