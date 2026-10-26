الفنان موسى حجازين يبرر غيابه

خبرني - برر الفنان الأردني الشهير موسى حجازين غيابه عن الأحداث الأخيرة في الأردن، ومراسم تشييع شهداء الاعتداء الإرهابي على كنيسة حمود في محافظة الكرك، موضحًا أن ظروفه الصحية حالت دون مشاركته.

وقال حجازين، ردًا على سؤال وجهه له الشيخ مطلق الحجايا عبر فيسبوك بشأن غيابه عن مراسم التشييع، إنه يقدر عتابه، مؤكدًا أن الشهداء إخوة وأحبة، ومنهم زملاء دراسة وأصدقاء عمر وأهل وأنسباء.

وأضاف أن غيابهم أوجع قلبه، كما أوجع قلوب الأردنيين، مشيرًا إلى أنه أصيب بنزيف دماغي قبل تسع سنوات، ولا يزال يعاني مضاعفاته، الأمر الذي منعه من المشاركة في وداع أهله وعمومته وأبناء قريته.

وختم حجازين رده بالقول: «فكان الغياب غياب الجسد، لا غياب القلب والوجدان»، داعيًا الله أن يحفظ الأردن وأهله.