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  • استطلاع حول العادات المالية والمصرفية في الأردن يتيح فرصة الفوز بهاتف iPhone 17 Pro Max

استطلاع حول العادات المالية والمصرفية في الأردن يتيح فرصة الفوز بهاتف iPhone 17 Pro Max

  • 26 أكتوبر 2026
  • 17:36
استطلاع حول العادات المالية والمصرفية في الأردن يتيح فرصة الفوز بهاتف iPhone 17 Pro Max

خبرني  - انطلقت دراسة التعاملات المالية (Money Moves) التي تقوم بها شركة TrueIQ Insight الإقليمية للتعرّف إلى أنماط التعاملات المالية والمصرفية لدى الأردنيين، من خلال مجموعة من الأسئلة حول الممارسات المالية اليومية، بما في ذلك استخدام الحسابات البنكية والمحافظ الإلكترونية وعادات الادخار.

ويستقبل الاستطلاع مشاركات المقيمين في الأردن ممن تبلغ أعمارهم 18 عامًا فما فوق، سواء كانوا يمتلكون حسابًا بنكيًا أم لا، مع ضمان سرية جميع الإجابات.

وبمجرد استكمال الاستطلاع، يتأهل المشاركون للدخول في السحب على هاتف iPhone 17 Pro Max، على أن يُعلَن اسم الفائز بعد انتهاء فترة الاستطلاع. كما تسهم مشاركة رابط الاستطلاع مع الأصدقاء وأفراد الأسرة في تعزيز فرص الفوز لديك.

للمشاركة في الاستطلاع والدخول في السحب، يُرجى تعبئة الاستبانة عبر الرابط التالي: [رابط الاستطلاع]

 

 

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