أحد منفذي جريمة الكرك مدان سابق بقضية إرهابية

خبرني - أظهرت وثائق أن أحد منفذي جريمة الكرك الإرهابية بحق المصلين في كنيسة حمود، وهو هزاع زيدان ، سبق أن أُدين في قضية مرتبطة بالإرهاب.

وبحسب حكم صادر عن محكمة التمييز بصفتها الجزائية واطلع عليه موقع خبرني ، كان هزاع أحد أربعة متهمين في قضية نظرتها محكمة أمن الدولة، وأُدينوا بجناية المؤامرة بقصد القيام بأعمال إرهابية، وجناية الترويج لأفكار جماعة إرهابية.

وتعود القضية إلى مخطط جرى خلال عامي 2020 و2021، حيث أظهرت وقائع الحكم أن المتهمين كانوا قد تأثروا بأفكار تنظيم داعش الإرهابي، وتبادلوا أخباره وإصداراته عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كما تواصل هزاع مع أحد عناصر التنظيم وتبادل معه الحديث حول الجهاد.

وقضت محكمة أمن الدولة بالحكم على هزاع بالأشغال المؤقتة لمدة 7 سنوات عن جناية المؤامرة بقصد القيام بأعمال إرهابية، و4 سنوات عن جناية الترويج لأفكار جماعة إرهابية، وتطبيق العقوبة الأشد بحقه وهي 7 سنوات، محسوبة من تاريخ توقيفه في 2 شباط 2021.

وطعن المتهمون في الحكم أمام محكمة التمييز، التي قررت في 13 تشرين الثاني 2023 رد التمييزين وتأييد الحكم الصادر عن محكمة أمن الدولة.