مراقبون: اليهود الأمريكيون في إسرائيل قد يحسمون انتخابات الثلاثاء

خبرني - أشار مراقبون إلى أن الآلاف من اليهود الأمريكيين الذين هاجروا إلى إسرائيل وسط تصاعد معاداة السامية في الولايات المتحدة قد يكونون عامل الحسم في الانتخابات المقررة غدا الثلاثاء.

ويقدر أن نحو 3500 أمريكي هاجروا إلى إسرائيل في كل من العامين الماضيين بعد هجمات 7 أكتوبر 2023 والحرب في غزة والاحتجاجات المناهضة لإسرائيل في الولايات المتحدة، وهناك الآن ما يقدر بنحو 500 ألف إسرائيلي أمريكي، بينهم نحو 200 ألف من نيويورك.

وقال مارك زيل، رئيس منظمة الجمهوريين في الخارج في إسرائيل، إن 80 إلى 90 في المئة من المهاجرين يصوتون للجمهوريين ويدعمون رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، معتبرا أن إسرائيل تحتاج إلى لجنة مستقلة تحقق في 7 أكتوبر، لكنه يرى أن التحقيق يجب أن يأتي بعد الحرب نظرا للحاجة الملحة لمواجهة التهديد الإيراني.

واعترضت هيذر ستون، نائبة رئيس منظمة الديمقراطيين الأمريكيين في إسرائيل، على ذلك، قائلة إن الإسرائيليين الأمريكيين من منظمتها يؤيدون تحقيقا فوريا في 7 أكتوبر وفرض التجنيد على الحريديم، الذين يعفون حاليا.

وتشير استطلاعات الرأي إلى أن تحالف نتنياهو يتخلف عن تحالف أيزنكوت، دون أن يحصل أي منهما على 61 مقعدا لتشكيل حكومة، فيما يتطلب التصويت وجود الناخبين في إسرائيل يوم الانتخابات، ما دفع عشرات الآلاف إلى السفر للإدلاء بأصواتهم، ونظمت مجموعة تحالف إيد رحلات عودة لـ67 ألف إسرائيلي مغترب.

وفي حين يعتقد يسرائيل ميداد أن نتنياهو هو الوحيد القادر على إنجاز الأمور في ظل إدارة ترامب وعلى المسرح العالمي، قال جيف ميشيلز إن قضايا المعيشة ليست هي المخاوف الانتخابية في إسرائيل لأن الأمن يهيمن على هذه الانتخابات، بينما قال هليل شنكر إنه سيصوت للمعارضة لأن نتنياهو لم يتحمل مسؤولية أخطائه مع حماس.